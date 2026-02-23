La estricta cláusula que el Bayern le puso a Luis Díaz: por esto le podrían reducir el salario

La llegada del colombiano Luis Díaz al fútbol alemán con el Bayern Múnich no solo ha representado un gran salto deportivo para el guajiro, y es que sus buenos números lo han posicionado como el mejor extremo del mundo, según el portal Whoscored, superando a figuras como Lamine Yamal del Barcelona y Vinicius Jr. del Real Madrid.

Sin embargo, el desafío de Lucho no ha estado solo en la cancha, pues tiene otras obligaciones que debe cumplir o podría enfrentar una dura reducción salarial debido a una estricta cláusula que le impuso el cuadro bávaro.



¿Cuál es la cláusula que debe enfrentar Luis Díaz en el Bayern Múnich?

De acuerdo con lo revelado por el portal alemán Bild, uno de los más importantes del país europeo, ‘Lucho’ debe participar en dos o tres sesiones semanales para aprender el idioma alemán, organizadas por el propio club. Las clases no son un simple trámite, ya que Díaz es evaluado periódicamente mediante pruebas para medir su progreso. El objetivo no es solo que entienda alemán, sino que el conjunto bávaro espera que el colombiano esté completamente integrado tanto en el interior como fuera del campo.

Pero la cláusula no se limita a la cantidad de clases semanales que debe cumplir. La estructura alemana es clara: si no demuestra avances suficientes, el Bayern impondría sanciones económicas que van desde los 5.000 hasta los 50.000 euros, los cuales serían descontados directamente de su salario.

Más que un castigo, la política busca acelerar la adaptación cultural. Dominar el idioma le permitiría a Lucho entender con mayor facilidad las indicaciones tácticas, comunicarse mejor con sus compañeros y relacionarse con la afición y los medios.



Si el colombiano logra una formación óptima en el idioma y mantiene su rendimiento, sin duda abre el camino para convertirse en referente del club. Si bien Lucho es conocido por su carácter trabajador y resiliente, el reto perfila su mentalidad para consolidarse como una de las figuras más importantes del equipo bávaro.

Luis Díaz con el Bayern Múnich Foto: AFP

¿Cómo va Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha dado de qué hablar por sus altos números en el campo. Su disposición a la hora de asistir, anotar y defender ha sido clave para que los dirigidos por Vincent Kompany se perfilen como el mejor equipo de la temporada en la Bundesliga.

Con 60 puntos tras 23 juegos, el Bayern comanda como líder solitario de la tabla, y el trabajo del colombiano lo ubica en la segunda casilla de goleadores con 13 tantos, solo por debajo de Harry Kane, su compañero en ataque, quien suma 28 anotaciones.

Sin embargo, su aporte al club no se limita a los goles, pues con 9 asistencias también se encuentra en la segunda casilla, solo por debajo de Michael Olise, igualmente del Bayern Múnich. Ante esto, Lucho Díaz es, sin duda, una de las figuras más completas del equipo actualmente, ya que no solo anota, sino que también contribuye al juego, siendo su desequilibrio y picardía los elementos que más inquietan a la defensa rival.

