Dimar advierte condiciones meteomarinas en el Pacífico colombiano hasta el 26 de febrero

La Dirección General Marítima (Dimar) informó a las comunidades de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca sobre la presencia de condiciones meteomarinas en la cuenca del Pacífico colombiano, previstas entre el martes 24 y el jueves 26 de febrero de 2026.

De acuerdo con la autoridad marítima, se espera un incremento en la altura del oleaje de hasta 2,5 metros en aguas oceánicas, así como el fortalecimiento de los vientos en la cuenca del Pacífico, con velocidades iguales o superiores a los 20 nudos, es decir, 37 kilómetros por hora.

La entidad explicó que este fenómeno se presenta por el arribo de mar de viento, generado por sistemas meteorológicos localizados en el Caribe. Además, está asociado al paso de un frente frío en la zona norte del país, lo que incrementa la velocidad del llamado jet de Panamá e impacta, de manera progresiva, a la cuenca del Pacífico colombiano.

Estas condiciones podrían afectar la navegación de embarcaciones mayores que operan dentro de las 25 millas náuticas, así como la pesca artesanal y otras actividades marítimas. Por ello, la Dimar recomendó extremar las medidas de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades locales.



La Autoridad Marítima Colombiana indicó que continuará con el monitoreo permanente del evento y emitirá actualizaciones en caso de presentarse cambios significativos. Los reportes meteomarinos están disponibles en el portal oficial de la entidad y en el sitio web del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico.