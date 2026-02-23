Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 23 de febrero de 2026

El resultado del chance Paisita Noche se mantiene como uno de los más esperados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde este sorteo hace parte de la tradición regional. Gracias a su trayectoria y amplio reconocimiento, continúa posicionándose entre los juegos de azar diarios más consultados por quienes buscan una oportunidad de ganar.



Resultado oficial del Paisita Noche – 23 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el lunes 23 de febrero de 2026, el número ganador fue: 6961 - Tigre.



Número ganador: 6961.

Animal: Tigre.

Dos últimas cifras: 61.

Tres últimas cifras: 961.

Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



Quinta balota: más opciones de premio desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas en el orden correcto.

Esta modalidad adicional no cambia la estructura tradicional del juego ni su dinámica habitual. El sorteo se desarrolla de la misma manera, pero ahora ofrece una opción extra para quienes desean aumentar el valor potencial de su premio.



Cómo funciona el Chance Paisita Noche

El Chance Paisita Noche se caracteriza por su mecánica sencilla y accesible. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, genera alta consulta en portales de resultados y puntos autorizados.



Horarios del sorteo

Lunes a sábado : 6:00 p. m.

: 6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades disponibles

Cuatro cifras directo o superpleno: se aciertan las cuatro cifras en orden exacto.

se aciertan las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: coinciden las cifras sin importar el orden.

coinciden las cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en orden.

se aciertan las tres últimas cifras en orden. Combinado tres cifras: sin importar la posición.

sin importar la posición. Dos cifras o pata: coinciden las dos últimas cifras en orden.

coinciden las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: se acierta únicamente el último número.

Chance en línea: opciones autorizadas en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer este servicio de manera legal.



Operadores como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75 cuentan con sitios web y aplicaciones móviles donde los usuarios pueden:



Registrarse y validar su identidad.

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales.

Elegir el sorteo y confirmar la apuesta.

Conservar el comprobante digital es fundamental, ya que funciona como respaldo en caso de resultar ganador.

Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio del Paisita Noche es obligatorio presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y copia.

Los requisitos adicionales dependen del valor ganado, calculado en UVT:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Paisita Noche

A continuación, los resultados recientes del sorteo:



22 de febrero de 2026: 2325- - León

2325- - León 21 de febrero de 2026: 4095 – Delfín

4095 – Delfín 20 de febrero de 2026 : 2169 – Cabra

: 2169 – Cabra 19 de febrero de 2026: 9492 – Tigre

El Paisita Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas en Antioquia y otras regiones del país, combinando tradición, facilidad de juego y múltiples modalidades de premio que mantienen viva la expectativa noche tras noche.