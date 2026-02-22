Paisita Noche: resultado del último sorteo del chance hoy domingo 22 de febrero de 2026

El resultado del chance Paisita Noche se posiciona como uno de los más esperados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde este sorteo forma parte de la tradición regional. Gracias a su trayectoria y reconocimiento, se mantiene entre las loterías diarias más consultadas por quienes buscan una oportunidad de ganar.



Resultado oficial del Paisita Noche – 22 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el sábado, 22 de febrero de 2026, el número ganador fue: (en minutos)



Número ganador:

Animal:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota: más opciones de premio desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas en el orden correcto.

Esta novedad no modifica la estructura tradicional del juego ni su dinámica habitual. El sorteo continúa desarrollándose de la misma manera, pero ahora ofrece una opción adicional para quienes deseen aumentar el valor potencial de su premio.



Cómo funciona el Chance Paisita Noche

El Chance Paisita Noche se caracteriza por su mecánica sencilla. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores. Además, al tratarse de un sorteo diario, genera alta consulta en portales de resultados y establecimientos autorizados.

El sorteo se realiza en horarios fijos:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: cuando se aciertan las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: si coinciden las cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertando las tres últimas cifras en orden.

Combinado tres cifras: sin importar la posición.

Dos cifras o pata: al coincidir las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: cuando se acierta únicamente el último número.

Chance en línea: opciones autorizadas en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer este servicio de forma legal.



Operadores como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75 cuentan con sitios web y aplicaciones móviles donde los usuarios pueden registrarse, validar su identidad, recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales, elegir el sorteo y confirmar la apuesta.

Conservar el comprobante digital es fundamental, ya que funciona como respaldo en caso de resultar ganador.



Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio del Paisita Noche es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su respectiva copia.

Los requisitos adicionales dependen del valor ganado, calculado en UVT:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Paisita Noche