Mundo

Aerolíneas de Canadá y EE. UU. cancelan decenas de vuelos a México por ola de violencia

Varias aerolíneas de Estados Unidos y Canadá informaron la cancelación de distintos vuelos con destino a México, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte del capo ‘El Mencho’.

aerolineas.jpg
Aerolíneas cancelan vuelos a México.
Foto: AFP, archivo.
Por: AFP
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

