Impactantes videos de ataques a Aeropuerto de Guadalajara: disturbios tras muerte de 'El Mencho'

Este domingo 15 de febrero de 2026, el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue abatido tras un operativo de las fuerzas federales en el estado de Jalisco, de acuerdo con lo revelado por EFE.

El operativo, que tuvo lugar en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros de Guadalajara, capital de Jalisco, derivó en fuertes enfrentamientos en la región, lo que llevó a que se desatara una ola de violencia en varias vías de México.

Si bien las autoridades no han detallado de momento el saldo de la acción, sí se presentaron varias personas detenidas y abatidas, por lo que la Guardia Nacional ha ampliado un fuerte despliegue de seguridad en la zona.

Pese a ello, integrantes de la organización criminal tomaron varias vías en estados como Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, incendiando vehículos, lo que ha frenado el avance de las autoridades mexicanas.



🇲🇽‼️ | URGENTE — Masivas evacuaciones y caos total en el Aeropuerto de Guadalajara.



Reportan la presencia de grupos armados. Si el narco está tomando el aeropuerto, esto va a ser una locura.



Guadalajara es una de las sedes de México en el Mundial 2026.

En video reportan ataques en el aeropuerto de Guadalajara

Según lo reportado en redes sociales, varios videos dejan ver cómo las organizaciones criminales habrían atacado el aeropuerto de Guadalajara, mostrando cómo cientos de personas salen huyendo del recinto entre gritos y estruendos.

En las grabaciones se observa a personas intentando refugiarse de los presuntos ataques del narco, lo que ha encendido las alarmas de cara al Mundial de 2026, pues justamente Guadalajara es una de las sedes del torneo, lo que despierta preocupación en distintas partes del mundo.

De hecho, ante la situación en Jalisco, Estados Unidos señaló que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), en el estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios), en áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León deberán refugiarse hasta nuevo aviso para garantizar su integridad.



Gobierno de México niega ataques en aeropuertos

Pese a los videos que se han hecho virales en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México señaló que los aeropuertos en Jalisco no presentan inconvenientes y que los pasajeros están tomando sus vuelos con normalidad: “El Gabinete de Seguridad informa que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad. Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones”, señaló el Gobierno de Sheinbaum.

Palabras que contrastan con lo reportado en redes sociales durante la ola de violencia en el país norteamericano.



Colombia jugará el Mundial 2026 en Guadalajara

Cabe recordar que Guadalajara será una de las sedes del Mundial 2026. De hecho, la Selección Colombia disputará el segundo compromiso del certamen en el estadio Akron, escenario donde juega Chivas.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegarán a Guadalajara para enfrentar al ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo el próximo 23 de junio.

Sin embargo, ante el panorama de seguridad en la región, se espera que las autoridades mexicanas brinden las garantías necesarias para disputar el Mundial de la FIFA.