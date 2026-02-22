Contraloría de Medellín también investiga detrimento por cambios en contratistas de Hidroituango

En medio de la actuación especial de fiscalización que adelanta la Contraloría General de Antioquia, esto por el presunto detrimento patrimonial al cambiar los contratistas de Hidroituango, se conoció que no todo el proceso lo podría llevar a cabo la entidad departamental, sino que en una próxima etapa entraría la Contraloría Distrital de Medellín para buscar la responsabilidad de EPM.

Según explicó la contralora de Medellín, Paula Ortega, la auditoría de Hidroituango se hace dependiendo del sujeto de control, es decir, desde Medellín se mira la actuación de EPM y desde el nivel departamental se encargan, por ejemplo, de determinar la responsabilidad del IDEA y la Gobernación de Antioquia, dependiendo de la participación de cada una.

Ortega indicó que una vez la Contraloría General de Antioquia logre determinar si el cambio de contratistas generó un sobrecosto e impidió que la Sociedad Hidroituango obtuviera algunas utilidades previstas, ahí cada una de las entidades toma las riendas dependiendo de la jurisdicción que les corresponda.

EPM

"Por ejemplo, si está el IDEA, entonces adelantará en un porcentaje la investigación de acuerdo al porcentaje que el IDEA tenga de participación. Y el restante nos lo trasladará a nosotros para que nosotros iniciemos el respectivo proceso de responsabilidad fiscal respecto a EPM", señalaron.



Hay que mencionar que, mientras avanzan las investigaciones correspondientes y así se pueda avanzar en la búsqueda de responsabilidades fiscales, la Sociedad Hidroituango indicó que en el 2011 se firmó un contrato con Empresas Públicas de Medellín en el que se los obligó a construir, operar y mantener la central hidroeléctrica hasta 2061, cuando será transferida nuevamente a la sociedad.

Aunque manifestaron que el contrato le da autonomía total a EPM para tomar decisiones para la construcción y operación del megaproyecto, insistieron en que en 2023, cuando tuvieron conocimiento de los cambios de contratista, se emitió una alerta sobre las preocupaciones de la decisión.

Finalmente, la Sociedad Hidroituango recalcó que el cambio de contratistas se dio durante la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle y que fue en ese momento que EPM tomó la decisión de manera autónoma de no continuar con los contratistas que estaban al mando de las obras desde el 2011, hecho que sería eventualmente investigado por la Contraloría Distrital y no por la Contraloría General de Antioquia.