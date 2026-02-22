¿Qué pasó con el general Huertas, vinculado a disidencias de 'Calarcá'? Esto dice comandante

En medio de la tensión política y a pocas semanas de las jornadas electorales, la seguridad en Colombia se consolida como el principal tema de preocupación nacional. En entrevista con Sala de Prensa Blu, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, abordó los desafíos actuales, el panorama del conflicto y el papel de la fuerza pública en el proceso electoral.

Con 42 años de servicio, el oficial aseguró que asume el mando en un momento “especial del país” que exige “mucho juicio, mucha disciplina y mucho trabajo”. Subrayó que las Fuerzas Militares de Colombia mantienen altos niveles de favorabilidad y reiteró su compromiso institucional: “Las Fuerzas Militares nunca le han quedado mal al país, nunca, y esta vez no va a ser la opción”.

Seguridad y elecciones: prioridad nacional

Frente al reto de garantizar la seguridad durante las elecciones, López Barreto fue enfático: “Estamos desplegados en todo el territorio nacional con una sola intención y es garantizar la seguridad de los colombianos”. Añadió que el objetivo es permitir que “los 42 millones de colombianos que tienen derecho a votar puedan ir a las urnas”.

El comandante explicó que el conflicto ha cambiado. “La guerra cambió. Pasamos de lo ideológico (…) a un conflicto económico”, centrado en el control territorial y las rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Esta transformación, dijo, implica nuevas amenazas y retos operacionales.

Detalló que regiones como Cauca, Catatumbo, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Nariño concentran esfuerzos estratégicos. “Hoy estamos fortalecidos en el Cauca (…) 7.800 hombres aproximadamente desplegados”, mientras que en el Catatumbo hay “12.000 hombres (…) dedicados a garantizar la seguridad y a estabilizar”.

Fuerzas Militares y debate político

En medio de cuestionamientos sobre una eventual desmoralización, el general respondió: “Las Fuerzas Militares no estamos desmoralizadas, no estamos cansados, no estamos derrotados”. Insistió en que la institución debe mantenerse al margen del debate electoral: “No nos metan en debates políticos, déjenos cumplir nuestra misión institucional”.



Según indicó, actualmente registran “aproximadamente 5.769 resultados operacionales positivos” frente a 177 acciones criminales. Estos resultados incluyen capturas, desmovilizaciones y operaciones contra estructuras ilegales.

Caso General Huertas

Sobre el proceso que involucra al general Huertas, López Barreto indicó que está en investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. “Estamos a la espera de decisiones. Le corresponde a estos entes (…) tomar las decisiones correspondientes”, puntualizó.

Finalmente, el comandante envió un mensaje a la ciudadanía: “Confíen en sus fuerzas militares. No estamos derrotados, no estamos cansados, estamos trabajando por el bien de Colombia”.

Escuche la entrevista completa acá: