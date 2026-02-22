La profecía de Baba Vanga que está por cumplirse y tiene que ver con importante figura pública

A casi 30 años de su fallecimiento, el nombre de Baba Vanga continúa despertando interés y controversia en distintos rincones del planeta. La vidente búlgara, reconocida por sus seguidores como la ‘Nostradamus de los Balcanes’, dejó una serie de predicciones que, según sus creyentes, siguen relacionándose con acontecimientos actuales.

Una de las más comentadas en los últimos días involucra directamente a la familia real británica y, en particular, al monarca vigente.

El reciente escándalo que salpica a Andrés, duque de York, hermano del rey del Reino Unido, volvió a poner en el centro del debate público el futuro de la monarquía. El exmiembro activo de la familia real fue detenido y posteriormente dejado en libertad bajo investigación en medio de las pesquisas relacionadas con su presunta cercanía con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y señalado de mantener una red que involucraba a figuras poderosas.

Príncipe Andrés - Jeffrey Epstein // Fotos: AFP

Este hecho generó una nueva ola de presión mediática sobre la Casa Real, que en los últimos años ha enfrentado una serie de episodios complejos, desde controversias familiares hasta problemas de salud que han afectado a sus principales representantes.



La salud del rey y la inquietante predicción

En este contexto, la figura de Carlos III cobra especial relevancia. El monarca reveló en febrero de 2024 que padecía cáncer, sin precisar detalles sobre el tipo de enfermedad. Aunque meses después informó avances positivos en su tratamiento, la situación encendió las alarmas tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.



La preocupación aumentó cuando también se conoció el diagnóstico de Catalina, princesa de Gales, esposa de Guillermo, príncipe de Gales, heredero al trono. Si bien la princesa anunció posteriormente que su enfermedad entró en remisión, el impacto de estos episodios reforzó la percepción de un periodo difícil para la monarquía.

Es precisamente en este escenario donde resurge una de las predicciones atribuidas a Baba Vanga. Según interpretaciones difundidas por seguidores de la vidente, ella habría anticipado que el reinado de Carlos III sería interrumpido abruptamente, como consecuencia de problemas de salud que marcarían el final de su etapa como soberano.

Más allá de las interpretaciones místicas, lo cierto es que la familia real atraviesa uno de los momentos más sensibles de las últimas décadas. El caso judicial que involucra al duque de York, sumado a los antecedentes de su relación con Epstein que datan desde hace años, ha puesto nuevamente bajo escrutinio a la institución.

Analistas coinciden en que estas situaciones, junto con el estado de salud del monarca, podrían influir en la estabilidad de la corona británica. Algunos expertos incluso consideran que, de agravarse las condiciones, el rey podría verse obligado a delegar responsabilidades o modificar el rumbo de su reinado.

Mientras tanto, las profecías de Baba Vanga vuelven a ser tema de conversación, alimentando teorías y especulaciones. Aunque no existe evidencia científica que respalde sus visiones, su legado continúa generando debate, especialmente cuando coincide con eventos que sacuden a figuras de gran relevancia mundial.

Por ahora, el futuro del rey Carlos III y de la monarquía permanece en desarrollo, en medio de un escenario donde la realidad y las creencias se entrelazan, manteniendo la atención del mundo sobre Buckingham Palace.