Lluvia, fútbol y victoria de Santa Fe en Bogotá por la Liga BetPlay este domingo

Mientras caía la lluvia en la capital colombiana este domingo, 22 de febrero, la cita era en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la octava fecha de la Liga BetPlay para el apasionante choque entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

La pelota rodó sobre las 4:03 de la tarde, tres minutos más tarde de lo programado, pero con la misma emoción de siempre. Un estadio rojiblanco, de hinchas cardenales y tiburones, encendió la emociones en el coloso de la 57 de dos equipos que llegaron con la necesidad de sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

Fue Independiente Santa Fe el que decidió controlar el ritmo del partido y desde el primer minuto comenzó a atacar la portería defendida por el uruguayo Mauro Silveira, quien fue fuerte ante el ataque de Hugo Rodallega y Omar Fernández por parte de los dirigidos por Pablo Repetto.



El primero cayó de los pies de Víctor Moreno al minuto 22' para Independiente Santa Fe, que ya había avistado antes por los errores que estaban cometiendo Jermein Peña y Edwin Herrera y que dejaron el espacio para que el defensor pusiera el grito de gol en El Campín.

Sin embargo, la alegría cardenal duró muy poco en un despiste de Emmanuel Olivera y un rebote de Andrés Mosquera Marmolejo, este último termina impactando a Cristian Barrios y William Roldán (tras revisar el VAR) indicó la pena máxima y al minuto 29 lo empató Luis Fernando Muriel.

Para el segundo tiempo las cosas no cambiaron mucho y el duelo de uruguayos lo siguió liderando Pablo Repetto, que, con diferencia, tuvo mejor lectura de partido y sus cambios le dieron frescura al ataque cardenal, tanto así, que la salida de Moreno por Scarpetta fue ideal para que cayera el segundo del cuadro capitalino (56').

Pese a los cambios de Alfredo Arias, el Junior no encontró su fútbol y con el paso de los minutos el desgaste fue mayor en donde la confianza de un empate comenzó a caer en Teófilo Gutiérrez. La altura, una vez más, le jugó en contra a los tiburones que siguen en esa mala racha cuando visita Bogotá, ya sea contra Santa Fe o Millonarios.

De ahí el partido no tuvo mayores emociones y fue un constante choque entre los equipos, de algunas amarillas y palabras de un jugador a otro, hasta que al minuto 90 se fue expulsado Helibelton Palacios por doble amarilla. Así se sentenció el partido para darle la victoria a Santa Fe (2-1).

Ahora, los cardenales deberán preparar su próximo partido contra Atlético Nacional el próximo miércoles, 25 de febrero, nuevamente en Bogotá, para seguir escalando posiciones y poderse meter entre los ocho primeros y llegar a los cuadrangulares finales.

Por su parte, Junior se prepara para visitar Montería para enfrentar a Jaguares el sábado, 28 de febrero, por la novena fecha de la Liga BetPlay.

