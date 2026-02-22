En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Lluvia, fútbol y victoria de Santa Fe en Bogotá por la Liga BetPlay este domingo

Lluvia, fútbol y victoria de Santa Fe en Bogotá por la Liga BetPlay este domingo

Los cardenales lograron una importante victoria en Bogotá para escalar posiciones y acercarse al grupo de los ocho para los cuadrangulares finales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad