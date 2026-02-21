En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Atlético Nacional goleó a Valledupar y se mete en la pelea por los primeros puestos de la Liga

Atlético Nacional goleó a Valledupar y se mete en la pelea por los primeros puestos de la Liga

Con este resultado, Nacional suma nueve puntos en cuatro partidos disputados y, con encuentros pendientes, queda bien perfilado para escalar posiciones en la clasificación.

Atlético Nacional goleó a Valledupar y se mete en la pelea por los primeros puestos de la Liga
Atlético Nacional goleó a Valledupar y se mete en la pelea por los primeros puestos de la Liga
Foto: X @nacionaloficial
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad