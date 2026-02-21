Atlético Nacional goleó a Valledupar y se mete en la pelea por los primeros puestos de la Liga

Atlético Nacional goleó 3-0 a Alianza Valledupar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos, en una octava jornada que ha dejado movimientos importantes en la tabla de la liga colombiana.

El conjunto verdolaga encarriló el triunfo desde temprano con el tanto de Cristian ‘Chicho’ Arango a los 9 minutos, tras capitalizar un rebote en el área. Luego, Alfredo Morelos amplió la ventaja a los 33 y selló la goleada a los 56, firmando un doblete que confirmó la contundencia del equipo antioqueño en casa.

Con este resultado, Nacional suma nueve puntos en cuatro partidos disputados y, con encuentros pendientes, queda bien perfilado para escalar posiciones en la clasificación.

NAL 🆚 ALI |⏱️| 90' | 3-0 | Se jugarán dos minutos de adición. #MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 22, 2026

La jornada también dejó el triunfo de Once Caldas, que superó 4-2 a Fortaleza y se mantiene en la parte alta, mientras que Bucaramanga y Deportivo Cali igualaron 0-0 en un compromiso marcado por las expulsiones.



El viernes, Llaneros e Independiente Medellín empataron 2-2 con goles en los minutos finales, y Deportivo Pereira igualó 2-2 con Pasto, resultado que le permitió al conjunto nariñense conservar el liderato con 15 puntos.

La jornada de este sábado se cierra con el juego entre Internacional de Bogotá y Millonarios, donde primero suma 14 puntos, luego de empatar 1-1 con Pasto en la fecha anterior, y buscará sostener la cima ante un Millonarios que viene en alza.

Estos son los convocados para la fecha 8️⃣ ante @nacionaloficial 🙌🏼



¡Con trabajo, unión y determinación vamos por un gran resultado!⚽



¿Quién con la camiseta puesta? 👇🏼#TierraDeReyes🔵⚪🔴 pic.twitter.com/fad2XG7IWy — Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) February 21, 2026

En tanto, el club embajador, suma ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse esta noche. No obstante, el equipo azul llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García están en evaluación por molestias físicas.

El domingo concentrará la mayor tensión con el duelo entre Santa Fe y Junior, el equipo barranquillero, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras su victoria 2-1 sobre América, mientras que el conjunto bogotano, decimoquinto con siete unidades, necesita reaccionar luego de la derrota 3-1 ante Jaguares para no rezagarse en la lucha por la clasificación.

También se disputarán los encuentros Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares, en compromisos clave para el reacomodo de la zona media. La octava fecha se cerrará el lunes con Cúcuta-Tolima, un partido que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.