Astro Luna, resultados del último sorteo hoy sábado 21 de febrero de 2026

El resultado del Súper Astro Luna se ha convertido en uno de los más consultados dentro de los juegos de chance en Colombia. Su propuesta, que une un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, le da un sello distintivo frente a otros sorteos tradicionales. Esta combinación entre azar y astrología mantiene el interés de miles de jugadores que revisan a diario los números oficiales.
El resultado oficial del sorteo realizado este sábado 21 de febrero de 2026 fue: (en minutos)
El Súper Astro Luna se caracteriza por una mecánica clara. Para participar, el jugador debe seleccionar:
Para ganar el premio mayor, es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y coincidir también con el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad escogida.
El juego ofrece además la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse al momento de realizar la apuesta.
Cada tiquete admite hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para distribuir el presupuesto o probar distintas combinaciones en un mismo comprobante.
El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días, en horarios previamente establecidos:
Una vez finaliza cada sorteo, los resultados oficiales quedan disponibles para su consulta a través de los canales autorizados, manteniendo la expectativa diaria entre los participantes.
El valor de las apuestas está diseñado para adaptarse a distintos perfiles de jugador:
Este rango permite participar tanto con montos básicos como con apuestas de mayor valor, según la estrategia de cada persona.
El Súper Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para apostar en línea, el usuario debe:
Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar los resultados en tiempo real, siempre dentro del marco legal colombiano.
El proceso de cobro depende del valor ganado, pero en todos los casos se exigen documentos básicos para validar el premio.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|20 Febrero 2026
|1322 - Sagitario
|Astro Luna
|19 Febrero 2026
|7127 - Libra
|Astro Luna
|18 Febrero 2026
|6370 - Géminis
|Astro Luna
|17 Febrero 2026
|7501 - Acuario
|Astro Luna
|16 Febrero 2026
|0833 - Capricornio
|Astro Luna
|15 Febrero 2026
|7933 - Sagitario