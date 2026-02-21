En vivo
IDEAM advierte posible riesgo de nuevas inundaciones por desbordamiento del río Sinú

El instituto alertó sobre incrementos en las lluvias entre el 22 y el 24 de febrero, que podrían provocar fluctuaciones en los niveles del río y desbordamientos en zonas vulnerables de Córdoba y Antioquia.

