Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo abre temporada lírica 2026 con El holandés errante de Wagner

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo inicia formalmente su temporada lírica 2026 con El holandés errante, de Richard Wagner, una de las obras más influyentes del repertorio operístico. La producción, dirigida escénicamente por Marcelo Lombardero, tendrá tres funciones: el jueves 19 a las 8:00 p. m., y el sábado 21 y domingo 22 a las 5:00 p. m. Aún quedan pocas entradas disponibles.

En entrevista con El Radar de Blu Radio, Lombardero destacó la relevancia histórica de la obra: “Es una obra fundamental de la historia de la literatura dramático-musical”. Según explicó, Wagner planteó en esta ópera una concepción revolucionaria del espectáculo, entendida como una “obra de arte totalizante”, donde confluyen distintas disciplinas artísticas y el teatro deja de ser solo entretenimiento para convertirse también en un espacio de reflexión.

“El hilo dramático es conducido por la música y no tiene interrupciones”, afirmó el director. La puesta en escena dura aproximadamente dos horas y quince minutos, “de corrido, sin intervalos, sin interrupciones”, lo que exige del público “una profunda concentración”. Lombardero subrayó que, además del texto y la acción, la música aporta una dimensión psicológica: “Los personajes ya no solamente dicen lo que dicen, sino que ese discurso es completado por la subjetividad de la música”.



Elenco sudamericano y figuras destacadas

La producción cuenta con un elenco mayoritariamente sudamericano, con artistas de Colombia, Costa Rica y Argentina. La dirección musical está a cargo del suizo Estefan Lano, con amplia trayectoria en América Latina.

Entre las voces colombianas sobresalen Betty Garcés y Valeriano Lanchas. Sobre Garcés, Lombardero aseguró: “Es una artista de primer nivel mundial”, y calificó como un placer trabajar con ella. De Lanchas, resaltó no solo su calidad artística sino el vínculo personal: “Además de ser un gran artista es un gran amigo”.



Completan el reparto los argentinos Hernán Iturralde y Gustavo López Manzitti, este último activo en el Teatro de Coburgo en Alemania. La producción cuenta además con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro Nacional de Colombia, al que el director definió como “una institución fabulosa”.

“Quedan poquitas entradas, apúrense”, invitó Lombardero, al señalar que esta es una oportunidad única para presenciar una obra clave del repertorio wagneriano en Bogotá.

Escuche la entrevista completa acá: