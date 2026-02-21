En vivo
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo abre temporada lírica 2026 con El holandés errante de Wagner

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo abre temporada lírica 2026 con El holandés errante de Wagner

En entrevista con El Radar de Blu Radio, Marcelo Lombardero destacó la relevancia histórica de la obra: “Es una obra fundamental de la historia de la literatura dramático-musical”.

