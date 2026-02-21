En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Valiosa obra en municipio de Cundinamarca acabará con inundaciones: inicia construcción en marzo

Valiosa obra en municipio de Cundinamarca acabará con inundaciones: inicia construcción en marzo

Un municipio de Cundinamarca dentro de poco verá esta problemática como cosa del pasado, por lo que una obra muy valiosa le cambiará la vida a sus habitantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad