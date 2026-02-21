Valiosa obra en municipio de Cundinamarca acabará con inundaciones: inicia construcción en marzo

Publicidad
Las lluvias algunas veces se convierten en el peor enemigo de las personas que habitan zonas rurales o lugares donde no hay servicio de alcantarillado, pues el agua llega a causar estragos tras su paso.
Cada tormenta despierta el mismo temor, calles inundadas, hogares con filtraciones y familias que, una vez más, deben enfrentar pérdidas y daños. Frente a esto, un municipio de Cundinamarca dentro de poco verá esta problemática como cosa del pasado, por lo que una obra muy valiosa le cambiará la vida a sus habitantes.
Chocontá ha luchado por décadas contra una problemática estructural en su casco urbano. la ausencia de un plan maestro de alcantarillado que permita separar adecuadamente las aguas lluvias de las aguas sanitarias.
Esta falencia ha generado "inundaciones recurrentes, afectaciones directas a viviendas y ha frenado, durante años, el mejoramiento de las vías urbanas".
El gobernador Jorge Emilio Rey manifestó que “en momentos de lluvias intensas, las aguas se devuelven e inundan barrios enteros, impactando a cerca de 4.000 personas”. Frente a esto surgió una solución que integra al municipio y la Gobernación de Cundinamarca, liderada junto al alcalde Javier Garzón.
La obra, que permitirá separar adecuadamente las aguas, contempla una inversión de $15.800 millones y ya cuenta con viabilidad técnica y recursos asegurados. El proyecto será contratado en marzo e incluye:
De acuerdo con la Gobernación, con esta intervención se alcanzará una cobertura cercana al 35 %, mitigando de manera significativa las inundaciones en este sector y saldando una deuda histórica con la comunidad.
