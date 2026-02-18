MinAmbiente pone recursos por decisión que mantiene suspensión de directrices para Sabana de Bogotá

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible interpuso un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene las medidas cautelares sobre la adopción de las directrices ambientales de la Sabana de Bogotá. La entidad también anunció que solicitará una nueva revisión del caso ante el Consejo de Estado.

De acuerdo con la cartera ambiental, la decisión se produce luego de cumplir con las instrucciones impartidas por el Consejo de Estado, que incluyeron ocho jornadas de trabajo con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica (CECH). Este proceso culminó con una audiencia pública realizada en noviembre de 2025 y con la solicitud del CECH de levantar las medidas cautelares.

Sabana de Bogotá Foto: Redes sociales

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, informó que los recursos buscan permitir la publicación de las directrices, tras considerar que se cumplieron las órdenes judiciales. Según explicó, el proceso incluyó espacios de concertación institucional y participación ciudadana.

El Ministerio señaló que, en el marco de este proceso, se realizaron 165 jornadas de diálogo con participación de habitantes de la Sabana, autoridades locales, colectivos ciudadanos y representantes del sector privado. Además, se recibieron miles de aportes virtuales y se registraron más de 10.000 visitas al proyecto de resolución.



Irene Vélez Foto: @IreneVelezT

Las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá hacen parte de compromisos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y en la normativa ambiental vigente. El documento busca orientar el ordenamiento de más de 420.000 hectáreas en 31 municipios, con medidas para la protección de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos.

Según el Ministerio, las directrices están enfocadas en la planificación del territorio alrededor del agua, la restauración ecológica y la adaptación a escenarios de variabilidad climática, con impacto en la seguridad hídrica de la región.