MinAmbiente pone recursos por decisión que mantiene suspensión de directrices para Sabana de Bogotá

MinAmbiente pone recursos por decisión que mantiene suspensión de directrices para Sabana de Bogotá

La cartera ambiental apeló el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene las medidas cautelares sobre las directrices ambientales de la Sabana de Bogotá y solicitó una nueva revisión ante el Consejo de Estado, tras adelantar jornadas de concertación institucional y ciudadana.

