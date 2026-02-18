No se votará la consulta ni se impulsará propaganda sobre ella: Pacto Histórico a militantes

El Pacto Histórico ha enviado una circular a sus militantes y simpatizantes en la que hacen referencia a las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. Desde el Pacto piden no votar las consultas interpartidistas de ese día.

“No se votará la consulta ni se impulsará propaganda alguna sobre ella. Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del Pacto Histórico. No nos distraen. No nos dividen”, señala la circular del Pacto.

En la circular también se señala que todas las agrupaciones fundadoras del Pacto, organizaciones y procesos territoriales deben articularse política y organizativamente para ese 8 de marzo. Y que en la publicidad se usará la imagen del candidato único de Iván Cepeda.

“Quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, la ley de bancadas y a las decisiones de los órganos de dirección del movimiento”, dice el documento del Pacto.



El candidato Roy Barreras, quien estará en una de las consultas, ya reaccionó a la circular del Pacto.

“No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando a las bases como se logra sumar, es abrazando a todos y dándole garantías a todos. Ojo, el sectarismo divide y la unidad se hace sumando”, dijo Barreras.