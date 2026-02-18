El drama del primo de Kevin con hemofiia: responde a Petro por revelar historia clínica del menor

Sergio Torres, santandereano y primo mayor de Kevin, el niño cuya muerte ha generado una fuerte controversia nacional, rompió el silencio para confrontar las versiones oficiales entregadas por el Gobierno. Torres, quien comparte la misma condición hereditaria de hemofilia, denunció que la información que le suministran al presidente Gustavo Petro es "totalmente errada" y advirtió sobre el grave peligro que corre su familia y otros pacientes ante la falta de medicamentos.



El factor de coagulación: una cuestión de vida o muerte

Frente a las afirmaciones del presidente sobre una supuesta negativa de la familia para operar a Kevin, Torres aclaró que el protocolo para intervenir a un paciente con hemofilia es riguroso y diferente al de una persona sana.

Explicó que para realizar una cirugía es indispensable contar con el factor de coagulación y unidades de glóbulos rojos a la mano. "Si se le empieza a hacer la incisión, empieza a salir demasiada sangre... es como si usted tiene un tubo de agua y lo rompe y no cierra la llave de paso". Según Torres, Kevin ya sufría una hemorragia interna y el hospital de Pitalito no contaba con el medicamento necesario; de haberlo operado sin el factor, el niño se habría desangrado en el quirófano.



El "vía crucis" administrativo y la falta de fármacos

Torres desmintió que la última aplicación del medicamento Emicizumab se le hubiera realizado a Kevin en Pitalito. Aseguró que fue en diciembre, en el municipio de Charalá, Santander, y que la EPS tenía pleno conocimiento de su ubicación. A pesar de esto, tras cambios en las IPS contratadas por la Nueva EPS, los pacientes quedaron desprotegidos.

La situación es crítica no solo para la memoria de Kevin, sino para el resto de su familia. Sergio Torres y su hermano gemelo, ambos hemofílicos, recibieron su última dosis el 2 de diciembre. Además, otros dos primos de la familia, un niño de 30 meses en Bogotá y uno de 10 años en el Cesar, están sin medicamento desde diciembre. "Tememos por nuestra vida como familia y tememos que seamos el próximo Kevin de Colombia ante la negligencia del Estado".



Violación a la privacidad y estigmatización

Uno de los puntos más dolorosos para la familia ha sido la revelación pública de la historia clínica de Kevin por parte del presidente y el Ministerio de Salud. Torres calificó este acto como "lamentable e inhumano", cuestionando la protección de datos y el derecho a la privacidad de los pacientes en Colombia.

Asimismo, rechazó las críticas del ministro de Salud sobre el hecho de que el niño montara bicicleta. Torres argumentó que, con el tratamiento adecuado, los pacientes con hemofilia pueden llevar una vida activa e incluso participar en competencias de alto rendimiento como el Tour de Francia. "No es que nos tengan que meter en una burbuja de cristal... nos sentimos victimizados y señalados como si no sirviéramos para la sociedad", concluyó, exigiendo una solución inmediata para el suministro del factor de coagulación.



Escuche aquí la entrevista: