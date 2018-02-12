En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Hemofilia

Hemofilia

  • madre lanza advertencia por desconocimiento en sistema de salud.jpg
    Madre lanza advertencia por desconocimiento de la hemofilia en el sistema de salud.
    Foto: dnmhematologia, Blu Radio.
    Salud

    Madre lanza dura advertencia al sistema de salud por desconocimiento de la hemofilia

    Ruth Segura, madre de un paciente con hemofilia, lanza una dura advertencia sobre el desconocimiento institucional en torno a esta enfermedad huérfana. “Mucha información, tienen que aprender a dar información”.

  • desgarrador relato de una madre que lucha por salvar a su familia de la hemofilia
    Ruth Segura, madre de Hans, describe el inicio de una batalla que ha durado 40 años.
    Foto: captura de video en YouTube.
    Salud

    El desgarrador relato de una madre que lucha por salvar a su familia de la hemofilia

    "Mi hijo vomitaba sangre por toneladas". Con este crudo relato, Ruth Segura describe el inicio de una batalla que ha durado 40 años.

  • Nueva EPS
    Nueva EPS
    Foto: Nueva EPS
    Salud

    Pacientes con hemofilia quedan sin atención en IPS tras incumplimientos en pagos de Nueva EPS

    La medida aplica tanto para pacientes antiguos como para los que habían sido asignados de manera preliminar en enero de este 2026.

  • Kevin Arley Acosta
    Kevin Arley Acosta
    Foto: Noticias Caracol
    Salud

    “Nos están matando”: la muerte de Kevin Acosta reabre el debate sobre la salud en Colombia

    “Nos están matando”. La frase, repetida por pacientes y expertos, resume el dolor que dejó la muerte de Kevin Acosta y el estado crítico del sistema de salud.

  • Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
    Gobernación del Valle.
    Pacífico

    "Hay muchos Kevin que están muriendo por falta de tratamiento": gobernadora del Valle

    La mandataria le pidió al procurador y al contralor de la República que convoque al Gobierno nacional a una mesa técnica para que se garantice la atención de los pacientes.

  • Así diagnostican la hemofilia
    Así diagnostican la hemofilia
    Freepik
    Antioquia

    IPS de Medellín recibirá 250 pacientes de hemofilia de la Nueva EPS que no reciben medicamentos

    Blu Radio también conoció que hay cuatro personas en Colombia que tienen hemofilia B, que son pacientes con inhibidores que no tienen terapia efectiva disponible en el país por la no autorización del Invima.

  • Kevin Arley Acosta
    Kevin Arley Acosta
    Foto: Noticias Caracol
    Nación

    Entes de control exigen al Gobierno respeto por el caso de Kevin Acosta

    Durante un evento en Bogotá, el Contralor y el Procurador pidieron mesura en el lenguaje al gobierno nacional y advirtieron sobre responsabilidades fiscales y fallas en la gestión del sector salud.

  • Ministro del interior Armando Benedetti habló de Kevin Acosta
    Ministro del interior Armando Benedetti habló de Kevin Acosta.
    Foto: AFP y redes sociales
    Nación

    “No me parece indolente”: mininterior defendió a Petro tras acusaciones a familia de Kevin Acosta

    Benedetti también se refirió a las elecciones y al anuncio de su suegra de votar en la consulta del 8 de marzo por Roy Barreras.

  • Kevin Arley Acosta
    Kevin Arley Acosta
    Foto: Noticias Caracol
    Nación

    Acción de tutela contra presidente Petro por señalamientos en caso del niño Kevin Acosta

    Según explicó, su pilar actual es defender a las mujeres cabeza de hogar, por lo que considera inaceptable que una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo deba, además, defenderse de los ataques de la más alta instancia del gobierno.

  • Kevin Arley Acosta
    Kevin Arley Acosta
    Foto: Noticias Caracol
    Judicial

    Presentan tutela para que presidente y minsalud cesen señalamientos contra madre del menor Kevin

    Solicitan al presidente y al ministro de Salud cesar señalamientos públicos, retirar datos médicos divulgados sin autorización y rectificar en las mismas condiciones en que hicieron las declaraciones.

CARGAR MÁS

Publicidad