Blu Radio Hemofilia
Hemofilia
Madre lanza dura advertencia al sistema de salud por desconocimiento de la hemofilia
Ruth Segura, madre de un paciente con hemofilia, lanza una dura advertencia sobre el desconocimiento institucional en torno a esta enfermedad huérfana. “Mucha información, tienen que aprender a dar información”.
El desgarrador relato de una madre que lucha por salvar a su familia de la hemofilia
"Mi hijo vomitaba sangre por toneladas". Con este crudo relato, Ruth Segura describe el inicio de una batalla que ha durado 40 años.
Pacientes con hemofilia quedan sin atención en IPS tras incumplimientos en pagos de Nueva EPS
La medida aplica tanto para pacientes antiguos como para los que habían sido asignados de manera preliminar en enero de este 2026.
“Nos están matando”: la muerte de Kevin Acosta reabre el debate sobre la salud en Colombia
“Nos están matando”. La frase, repetida por pacientes y expertos, resume el dolor que dejó la muerte de Kevin Acosta y el estado crítico del sistema de salud.
"Hay muchos Kevin que están muriendo por falta de tratamiento": gobernadora del Valle
La mandataria le pidió al procurador y al contralor de la República que convoque al Gobierno nacional a una mesa técnica para que se garantice la atención de los pacientes.
IPS de Medellín recibirá 250 pacientes de hemofilia de la Nueva EPS que no reciben medicamentos
Blu Radio también conoció que hay cuatro personas en Colombia que tienen hemofilia B, que son pacientes con inhibidores que no tienen terapia efectiva disponible en el país por la no autorización del Invima.
Entes de control exigen al Gobierno respeto por el caso de Kevin Acosta
Durante un evento en Bogotá, el Contralor y el Procurador pidieron mesura en el lenguaje al gobierno nacional y advirtieron sobre responsabilidades fiscales y fallas en la gestión del sector salud.
“No me parece indolente”: mininterior defendió a Petro tras acusaciones a familia de Kevin Acosta
Benedetti también se refirió a las elecciones y al anuncio de su suegra de votar en la consulta del 8 de marzo por Roy Barreras.
Acción de tutela contra presidente Petro por señalamientos en caso del niño Kevin Acosta
Según explicó, su pilar actual es defender a las mujeres cabeza de hogar, por lo que considera inaceptable que una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo deba, además, defenderse de los ataques de la más alta instancia del gobierno.
Presentan tutela para que presidente y minsalud cesen señalamientos contra madre del menor Kevin
Solicitan al presidente y al ministro de Salud cesar señalamientos públicos, retirar datos médicos divulgados sin autorización y rectificar en las mismas condiciones en que hicieron las declaraciones.