Ofrecen recompensa de 200 millones por responsables de ataque que dejó dos policías muertos en Anorí

Luego del homicidio de los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, en inmediaciones de la iglesia del parque principal de Anorí, en las últimas horas la Policía Antioquia activó el plan defensa de instalaciones y coordinó un dispositivo conjunto con el Ejército Nacional para asegurar el área urbana y rural del municipio.

Las autoridades desarrollaron un consejo de seguridad departamental en el que se indicó que se adelanta la verificación de cámaras de seguridad en el nodo departamental y en sectores aledaños al lugar de los hechos, para identificar y ubicar a los cuatro sujetos armados, quienes se movilizaban en dos motocicletas y accionaron armas de fuego contra los uniformados, mientras que la Gobernación destinó una millonaria recompensa por quien de información que permita su captura.

"Ya se han adelantado varias acciones y quiero indicar una lo que indica el señor secretario de seguridad del departamento es ofrecer doscientos millones de pesos de recompensa para aquellas personas que nos ayuden con información, que nos permitan el esclarecimiento del hecho, pero también, más que el esclarecimiento, llegar a los sujetos que generaron esta acción criminal que hoy enlutan a dos familias de nuestra Policía Nacional y, obviamente, enlutan a toda la Policía Nacional", aseguró el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información preliminar, este hecho estaría relacionado con acciones armadas ilegales. En el municipio de Anorí delinquen estructuras criminales como las disidencias de las Farc, Clan del Golfo y el ELN, que mantienen disputas por control territorial y rentas ilícitas. Tanto para el gobernador Andrés Julián Rendón como para la Policía, quienes estarían detrás serían disidencias del frente 36 al mando de alias ‘Primo Gay’.



"Este hecho lo habrían perpetrado personas que hacen parte de este grupo criminal, el frente 36 de las Farc que hacen presencia y delinquen en esta zona del departamento. Hay muchas personas que quieren hablar, pero digamos que también el temor de las a veces los limita, entonces vamos a abrir unos canales de comunicación con una línea de celular para que puedan entregar información", indicó.

Antioqueños, dos Policías fueron asesinados por criminales al mando de Calarcá, de las farc, en el parque principal de Anorí. Los uniformados se encontraban realizando actividades de rutina.



Esto no es un asunto ideológico. Por eso solicitamos asistencia militar, pero la… pic.twitter.com/ZuoZ019jsJ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 8, 2026

Por lo pronto, la inspección técnica a los cuerpos se encuentra en proceso por parte de las autoridades competentes

De los uniformados se conoció que ambos tenían 38 años de edad, pero uno tenía una trayectoria de 18 años, mientras que el otro completaba 16 años de servicio en la Policía Nacional.