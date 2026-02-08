En vivo
Ofrecen recompensa de 200 millones por responsables de ataque que dejó dos policías muertos en Anorí

Las autoridades atribuyen a las disidencias del frente 36, al mando de 'Calarcá', ser los autores de este ataque, pero en esta zona están al mando de alias 'Primo Gay'.

