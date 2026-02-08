Muere modelo e hija de reconocido futbolista de manera repentina a los 21 años: esto se sabe

El mundo de la moda internacional atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de una joven modelo que, pese a su corta edad, ya había logrado posicionarse en importantes pasarelas del mundo.

Se trata de Cristina Pérez Galcenco, de 21 años, hija del exfutbolista Nacho Pérez y de la exmodelo Tatiana Galcenco. La joven fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en Caleta de Vélez, en Málaga, España, según informaron medios del extranjero.

La noticia fue dada a conocer por su madre a través de redes sociales, donde compartió un breve mensaje anunciando su fallecimiento y solicitando oraciones por su alma. Además, se informó que su velación se llevará a cabo este viernes 6 de febrero en Puente Nora de Lugones, en Asturias, mientras que su funeral se realizará el sábado 7 en la iglesia parroquial de San Félix de Lugones, en la misma localidad.

Cristina Pérez Galcenco murió de manera repentina a los 21 años. Foto: Redes sociales

¿De qué murió la joven?

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades descartaron que se tratara de un hecho violento, pues en el lugar no se encontraron signos de forcejeo ni indicios de delito. Asimismo, trascendió que la joven no presentaba antecedentes médicos relevantes, por lo que su muerte fue catalogada como repentina y atribuida a causas naturales.



Cristina Pérez Galcenco había iniciado su carrera en el modelaje desde muy temprana edad, siguiendo los pasos de su madre. Su debut se dio cuando tenía apenas 14 años en el Campoamor Fashion Show, evento celebrado en el Teatro Campoamor, donde años después fue recordada con emotivos mensajes y publicaciones que resaltaron su talento sobre la pasarela.

Con el paso del tiempo, logró consolidarse en la industria de la moda participando en desfiles en ciudades como Madrid, Milán, Londres y París, además de colaborar con reconocidas casas de moda como Louis Vuitton y Versace. Su imagen también fue protagonista en campañas que la llevaron a trabajar con destacados profesionales del sector.

Uno de ellos fue el estilista Manuel Mon, quien expresó su dolor tras conocerse la noticia y destacó no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana. “Más allá de su talento frente a las cámaras, la recordaremos por su dulzura, respeto y energía especial, que quedará por siempre en nuestra memoria”, escribió.

La repentina partida de la joven modelo deja un vacío en la industria y en el corazón de quienes la conocieron, mientras continúan los mensajes de condolencias y homenajes a una vida que se apagó demasiado pronto.