Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Economía  / Ciudadanos pueden comprar en un 'santiamén': Mercado Libre y LATAM les llevan el pedido "volando"

Ciudadanos pueden comprar en un 'santiamén': Mercado Libre y LATAM les llevan el pedido "volando"

La alianza entre Mercado Libre y LATAM Cargo, que ya superó los 500.000 paquetes transportados por vía aérea en el país, acortando tiempos de entrega.

