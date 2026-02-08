Ciudadanos pueden comprar en un 'santiamén': Mercado Libre y LATAM les llevan el pedido "volando"

Colombia está comprando cada vez más rápido y la logística aérea se está convirtiendo en la gran aliada del comercio electrónico. Una muestra clara de ese cambio es la alianza entre Mercado Libre y LATAM Cargo, que ya superó los 500.000 paquetes transportados por vía aérea en el país, acortando tiempos de entrega y transformando la experiencia de compra para miles de usuarios.

Este trabajo conjunto ha permitido que más del 66 % de los pedidos del marketplace se entreguen en menos de 24 horas, incluso en un territorio con una geografía compleja y largas distancias terrestres. La promesa de recibir compras “en un santiamén” empieza a ser una realidad cotidiana para muchos colombianos.



Mercado Libre y LATAM Cargo le meten el 'acelerador' a las entregas en Colombia

Desde 2024, ambas compañías consolidaron una operación aérea que hoy conecta productos de más de 73.000 comercios con ciudades clave como Barranquilla, Cartagena, Cali y Santa Marta. Solo en 2025, se movilizaron más de 350.000 paquetes, un crecimiento del 150 % frente al año anterior.

Gabriela Mejía Salazar, subgerente de Ventas de LATAM Cargo Colombia, destacó que “el transporte aéreo es clave para el desarrollo del e-commerce en un país como Colombia, donde la geografía plantea retos que requieren soluciones rápidas y confiables”. Según explicó, la experiencia y cobertura de la aerolínea permiten llevar los productos en menos tiempo y con mayor eficiencia.

Foto: AFP.

Compras en menos de 24 horas: así funciona la logística aérea

La operación conjunta ha cambiado la forma en que se distribuyen los envíos, especialmente hacia regiones apartadas. Hoy, cerca del 35 % de los paquetes con destino a la costa Caribe y al suroccidente del país viajan en aeronaves de LATAM Cargo, complementando la red terrestre de Mercado Libre.

Entre los principales beneficios del modelo se destacan:



Entregas en menos de 24 horas en ciudades estratégicas.

Mayor confiabilidad en rutas de larga distancia.

Optimización de tiempos en temporadas de alta demanda.

Rafael Peretti, gerente de Mercado Envíos para Colombia, Perú y Ecuador, aseguró que esta solución aérea “permite seguir evolucionando los tiempos de entrega y ofrecer lo mejor del marketplace en 24 horas, literalmente volando”.



El impacto del e-commerce en ciudades y comercios locales

Más allá de la velocidad, la alianza también impulsa a emprendedores y pequeños negocios que ahora pueden competir con tiempos de entrega más cortos. Además, ambas empresas resaltan su compromiso con la sostenibilidad, mediante la optimización de rutas y la reducción de emisiones.

Publicidad

Con esta estrategia, Mercado Libre y LATAM Cargo no solo se llevan el mercado en horas, sino que marcan un nuevo estándar para el comercio electrónico en Colombia, donde comprar rápido ya dejó de ser una promesa y se convirtió en costumbre.