Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde tiene un fuerte arraigo cultural. Su nombre está directamente ligado a la identidad paisa, lo que ha contribuido a su popularidad y reconocimiento entre los apostadores. A esto se suma que los sorteos oficiales son transmitidos por el canal Teleantioquia, un elemento clave que refuerza la confianza, la transparencia y la credibilidad en la publicación de los resultados.
Resultado chance Paisita Noche hoy: (en minutos).
Desde 2025, este juego incorporó una opción adicional conocida como quinta balota o número adicional. Esta modalidad es voluntaria y permite incrementar el valor del premio cuando el jugador acierta todas las cifras apostadas de manera exacta, sin alterar las reglas tradicionales del sorteo.
En cuanto a los valores de apuesta, el chance Paisita Noche ofrece alternativas accesibles para distintos presupuestos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida. Para resultar ganador, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de jugada. Cada noche, miles de personas buscan los resultados del chance Paisita Noche, lo que lo posiciona como uno de los sorteos más seguidos a nivel nacional.
El sorteo del chance Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción. De lunes a sábado, el sorteo tiene lugar a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se juega a las 8:00 de la noche.
Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que facilita a los apostadores organizar sus apuestas y consultar los resultados oficiales justo al momento del sorteo.
El chance Paisita Noche cuenta con diversas modalidades que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y expectativa de premio.
En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de azar en el país. Los jugadores deben registrarse en un portal o aplicación oficial del operador autorizado, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad deseada. Esta opción ofrece comodidad, seguridad y acceso inmediato a los resultados oficiales.
El proceso para reclamar un premio varía según el valor ganado, pero existen documentos obligatorios en todos los casos:
Documentos básicos:
Requisitos según el valor del premio (UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|7 Febrero 2026
|8786 - Caballo
|Paisita Noche
|6 Febrero 2026
|4012 - Caballo
|Paisita Noche
|5 Febrero 2026
|1709 - Conejo
|Paisita Noche
|4 Febrero 2026
|0196 - Delfín
|Paisita Noche
|3 Febrero 2026
|2744 - Delfín
|Paisita Noche
|2 Febrero 2026
|2781 - Conejo
|Paisita Noche
|1 Febrero 2026
|5242 - Conejo
|Paisita Noche
|31 Enero 2026
|7504 - Toro
|Paisita Noche
|30 Enero 2026
|3574 - Zorro
|Paisita Noche
|29 Enero 2026
|7945 - Delfín