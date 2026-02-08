Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde tiene un fuerte arraigo cultural. Su nombre está directamente ligado a la identidad paisa, lo que ha contribuido a su popularidad y reconocimiento entre los apostadores. A esto se suma que los sorteos oficiales son transmitidos por el canal Teleantioquia, un elemento clave que refuerza la confianza, la transparencia y la credibilidad en la publicación de los resultados.



Número ganador del chance Paisita Noche, domingo 8 de febrero de 2026

Resultado chance Paisita Noche hoy: (en minutos).



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Desde 2025, este juego incorporó una opción adicional conocida como quinta balota o número adicional. Esta modalidad es voluntaria y permite incrementar el valor del premio cuando el jugador acierta todas las cifras apostadas de manera exacta, sin alterar las reglas tradicionales del sorteo.

En cuanto a los valores de apuesta, el chance Paisita Noche ofrece alternativas accesibles para distintos presupuestos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida. Para resultar ganador, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de jugada. Cada noche, miles de personas buscan los resultados del chance Paisita Noche, lo que lo posiciona como uno de los sorteos más seguidos a nivel nacional.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del chance Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción. De lunes a sábado, el sorteo tiene lugar a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se juega a las 8:00 de la noche.

Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que facilita a los apostadores organizar sus apuestas y consultar los resultados oficiales justo al momento del sorteo.



Cómo se juega el chance

El chance Paisita Noche cuenta con diversas modalidades que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: se acierta únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y expectativa de premio.



Cómo jugar un chance en línea en Colombia

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de azar en el país. Los jugadores deben registrarse en un portal o aplicación oficial del operador autorizado, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad deseada. Esta opción ofrece comodidad, seguridad y acceso inmediato a los resultados oficiales.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio varía según el valor ganado, pero existen documentos obligatorios en todos los casos:

Documentos básicos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se requiere certificación bancaria vigente, con antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Sorteo en vivo Paisita Noche

Últimos sorteos del chance Paisita Noche