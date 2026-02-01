Muere famoso comediante en grave accidente de tránsito: esto se sabe

El mundo del entretenimiento latino amaneció con una noticia que ha generado profunda conmoción. Un reconocido comediante falleció recientemente en un trágico accidente de tránsito, dejando un vacío en la comunidad artística y entre sus seguidores. La información fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde compartieron su dolor y tristeza por la pérdida.

Se trata de Ricky D, cuyo nombre real era Ricardo Díaz, un comediante y creador de contenido venezolano que perdió la vida en un accidente de motocicleta ocurrido en Miami, Florida, Estados Unidos, el pasado miércoles 28 de enero. Su última presentación se había realizado apenas el 23 de enero, días antes del fatal incidente.

Ricky D había logrado consolidarse como una figura destacada dentro de la comedia latina, especialmente en los escenarios de stand-up, donde abordaba con humor la vida cotidiana, la experiencia de los migrantes y situaciones que conectan a los latinoamericanos en Estados Unidos. Su estilo cercano y carismático le permitió ganarse el cariño de miles de seguidores y convertirse en un referente para la comunidad venezolana en el exterior.

En un emotivo mensaje publicado en redes sociales, su hermana Katy Díaz expresó: “Con profunda tristeza comparto que mi hermano Ricky ha partido a otro plano debido a un accidente de motocicleta. Su pérdida nos ha dejado con un dolor inmenso, especialmente porque él era un pilar fundamental en nuestro hogar”. La publicación rápidamente recibió cientos de mensajes de apoyo de amigos, colegas y fanáticos.



La familia del comediante también hizo un llamado para cubrir los gastos funerarios, organizando una campaña de recaudación que ha recibido múltiples muestras de solidaridad. “En este momento tan difícil, cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profundamente agradecido”, señaló su hermana.

La partida de Ricky D representa una pérdida significativa para la comunidad del stand-up en español. Su legado permanecerá en las risas que generó, en la cercanía con su público y en el impacto cultural que dejó en la comedia latina dentro y fuera de su país.