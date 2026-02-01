Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, domingo 1 de febrero de 2026

El Sinuano Día es uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana, con presencia constante en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su trayectoria, puntualidad en los sorteos y transparencia en la publicación de resultados lo han convertido en una opción confiable para miles de jugadores en la región.



Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 31 enero 2026 0297 - 9 Sinuano Día 30 enero 2026 3548 - 6 Sinuano Día 29 enero 2026 8047 - 6 Sinuano Día 27 enero 2026 2035-5 Sinuano Día 26 enero 2026 0985-4 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 - 0 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 - 3 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 - 8 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 - 2 Sinuano Día 21 enero 2026 4872 - 2

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. La puntualidad y claridad del proceso han fortalecido la confianza y fidelidad de los apostadores.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias opciones de juego, adaptadas a distintos presupuestos y estilos:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad convierte al Sinuano Día en un chance versátil y atractivo para todo tipo de público.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos y refuerza su popularidad en distintas regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa en uno de los chances más reconocidos del Caribe colombiano.