Mujer embarazada fue asesinada con 70 puñaladas tras pactar venta en redes sociales

Un preocupante caso vuelve a encender las alarmas en la comunidad latina en Estados Unidos, luego de que Eliza Morales fuera asesinada en Downers Grove, Illinois, un hecho que reabrió el debate sobre los riesgos de concretar ventas a través de redes sociales.

La mujer, de apenas 30 años y con seis meses de embarazo, fue asesinada dentro de su apartamento tras sostener una cita pactada por Facebook Marketplace para cerrar la venta de una camioneta. El caso ha impactado por su brutalidad y por las circunstancias en las que ocurrió, generando conmoción entre la ciudadanía.



Mujer asesinada tras pactar venta en Facebook

Según documentos judiciales, el crimen ocurrió el pasado lunes 27 de enero en el apartamento de la víctima. Eliza Morales habría recibido alrededor de 70 puñaladas con un arma blanca. La Fiscalía sostiene que el ataque se produjo tras un desacuerdo durante la compra de una camioneta Ford Ranger modelo 1994, que había sido anunciada días antes en Facebook Marketplace por el esposo de la víctima.

Como presunto responsable fue señalado Nedas Revuckas, de 19 años, residente en Westmont, quien fue arrestado ese mismo día y enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Un juez determinó que no podrá continuar el proceso en libertad, al considerarlo un peligro para la comunidad.

Foto: imagen de archivo, Freepik.

Revelan detalles del crimen: esto se sabe

De acuerdo con la investigación, esta sería la secuencia de los hechos establecida por las autoridades:



El sábado previo, Revuckas acudió a la vivienda de los Morales para ver la camioneta.

Tras llevarse el vehículo, quedaron pendientes el cambio de placas y la entrega de la factura.

El lunes, el acusado regresó al apartamento para concretar el trámite con Eliza, quien se encontraba sola.



En videos de seguridad se observa el momento en el que la víctima permitió el ingreso del joven, pero minutos después se registra un forcejeo y el cierre de la puerta. Posteriormente, el acusado habría provocado un incendio en el apartamento, lo que obligó a evacuar el inmueble.

Además del asesinato, el joven enfrenta otros cargos por:



Robo a mano armada.

Incendio provocado.

Maltrato animal.

Homicidio intencional de un bebé no nacido.

Durante una vigilia realizada por familiares y amigos, la familia de Eliza exigió justicia por la muerte de ella y de su bebé. “Le cortaron la vida, no solo a ella, sino también a su hijo”, expresó una de sus tías. La próxima audiencia fue fijada para el 18 de febrero.