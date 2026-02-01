En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Joven campesino cumplió su sueño de construir cancha sintética en medio de cafetales en el Huila

Joven campesino cumplió su sueño de construir cancha sintética en medio de cafetales en el Huila

Se trata de Jeison Hermida Jaramillo, un joven caficultor de 26 años que logró su objetivo de construir el escenario deportivo con dinero que ahorró durante cinco años de trabajo.

Joven campesino cumplió su sueño de construir cancha sintética en medio de cafetales en el Huila
Joven campesino cumplió su sueño de construir cancha sintética en medio de cafetales en el Huila
Foto suministrada
Por: Julio Díaz Sánchez
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad