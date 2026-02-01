Fueron cinco años de sacrificio recolectando café, elaborando llaveros, vendiendo arepas con queso y tortas de maíz para poder recaudar los recursos y construir la cancha sintética que tanto anhelaba Jeison Hermida Jaramillo, un joven campesino de la vereda San José de Riecito, centro poblado de San Adolfo, en zona rural del municipio de Acevedo, en el sur del Huila.

En diálogo con Blu Radio, el joven caficultor de 26 años narró que desde niño quería ser futbolista profesional, un sueño que no pudo lograr; sin embargo, años después inició su proyecto de construir una cancha sintética en medio de cafetales, obra que finalmente se hizo realidad.

“La idea de hacer esta cancha nace de una frustración de no haber podido ser futbolista profesional. Alcancé a jugar en tercera división, pero no lo logré. Entonces, al ver que yo no pude lograr ese sueño, ¿por qué no hacer una cancha sintética para que otros puedan lograr ese sueño de ser futbolista? Empiezo a trabajar para construir este escenario, me tocó duro a pica y pala. Desde pandemia empecé a hacer ahorros recolectando café, pero después doblé mi trabajo, vendí llaveros, arepas con queso, tortas de maíz y fue así como inicié este proyecto que hoy es un sueño logrado”.

Joven campesino cumplió su sueño de construir cancha sintética en medio de cafetales en el Huila

Relató Jeison que muchas personas veían su proyecto como algo imposible por la cantidad de recursos que se requería para construir un campo deportivo artificial, críticas que para este joven nunca fueron impedimento para materializar esta obra para la formación deportiva de niños y jóvenes.



“El propósito de esta cancha sintética es aportarle a la comunidad, a las personas que les gusta hacer deporte y también abrí mi escuela de formación para entrenar a muchos niños, porque a través del deporte se enseña disciplina, respeto, valores fundamentales que sirven para la vida, y es el objetivo de este escenario artificial de minifútbol”, dijo.

Para Jeison Hermida, haber tomado la iniciativa de construir una cancha sintética en medio de una zona cafetera en el sur del Huila también generó curiosidad para muchas personas que no hacen parte de la región. Incluso, desde el exterior, dijo haber recibido una llamada telefónica donde le aseguraron aportar dinero para hacer realidad esta obra.

“Muchas personas, al ver las ganas y mi sueño de construir la cancha, empiezo a tener ese apoyo de personas que viven en otros países; me ayudaron con recursos, con implementos deportivos para los niños. El sacerdote de San Adolfo también me apoyó y muchas personas más”.

El otro sueño de Yeison

Jeison le dijo a Blu Radio que sus sueños continúan y que el proyecto que ha iniciado es construir una cancha de fútbol que se convierta en un escenario con más capacidad y algún día poder llevar algún jugador de un equipo de fútbol profesional o de la misma Selección Colombia.

Hoy, la comunidad del centro poblado de San Adolfo y demás veredas de la región disfrutan de la cancha artificial, que tuvo una inversión de 100 millones de pesos aproximadamente. No obstante, la Asamblea del Huila le entregó un reconocimiento a Jeison Hermida, exaltando su labor deportiva y comunitaria.