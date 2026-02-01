Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo1 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia y se ha consolidado como una opción habitual para quienes siguen de cerca los resultados del chance. Este sorteo está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores interesados en participar de forma regular.
El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo1 de febrero de 2026 es: (en minutos).
Una de las principales características del Dorado Noche es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Los premios dependen tanto del tipo de jugada como de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, este chance entrega pagos que van desde aciertos básicos hasta combinaciones completas, ampliando las opciones para quienes buscan diferentes niveles de riesgo y ganancia.
En cuanto al plan de premios, acertar cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces lo apostado; cuatro cifras en modalidad combinada, 208 veces; tres últimas cifras directas, 400 veces; tres últimas cifras combinadas, 83 veces; dos últimas cifras directas o pata, 50 veces; y la última cifra directa o uña, cinco veces el valor apostado. Esta estructura permite a los jugadores elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas.
Desde el año 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una alternativa pensada para aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo. Esta opción agrega un componente extra de emoción y premio, sin alterar la mecánica tradicional del juego.
El sorteo del Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales del chance pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente. Este horario se mantiene de forma constante, lo que facilita a los jugadores estar atentos a la publicación de los números ganadores.
La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.
Para reclamar un premio es obligatorio ser mayor de edad, presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este trámite. Cumplir con estas condiciones permite realizar el cobro de manera ágil y segura.
Publicidad
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Noche
|31 Enero 2026
|2490 - 4
|Dorado Noche
|25 Enero 2026
|2837 - 6
|Dorado Noche
|24 Enero 2026
|1467 - 1
|Dorado Noche
|18 Enero 2026
|3077 - 2
|Dorado Noche
|17 Enero 2026
|9406 - 4
|Dorado Noche
|12 Enero 2026
|6769 - 3
|Dorado Noche
|11 Enero 2026
|8877 - 6
|Dorado Noche
|10 Enero 2026
|6854 - 9
|Dorado Noche
|4 Enero 2026
|7731 - 8
|Dorado Noche
|3 Enero 2026
|1888 - 3