Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy domingo1 de febrero de 2026

El Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con el paso del tiempo, este chance se ha consolidado como una de las opciones preferidas por miles de jugadores, gracias a sus sorteos diarios y a la expectativa que genera cada noche entre quienes consultan con regularidad los resultados del chance Caribeña Noche.

Número ganador de Caribeña Noche 1 de febrero

El número ganador del chance Caribeña Noche de este domingo1 de febrero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa accesible para distintos perfiles de apostadores. Para ganar un premio, el número jugado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, un requisito fundamental que aplica para todas las modalidades disponibles.

Desde el año 2025, el Caribeña Noche incorporó la opción de la quinta balota o número adicional, una alternativa diseñada para quienes buscan incrementar sus ganancias. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando las posibilidades de los participantes sin modificar la dinámica tradicional del juego.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión correspondiente, momento en el que los apostadores verifican si el número jugado coincide con el ganador.



Este horario se mantiene de forma constante, lo que facilita a los jugadores estar atentos a la publicación diaria de los resultados del chance.



¿Cómo se juega el chance?

El Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que aparecen en el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Estas opciones permiten a los jugadores elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto, estrategia y nivel de riesgo.



¿Cuánto cuesta apostar?

El Caribeña Noche se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como habituales:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio del Caribeña Noche varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos que deben cumplirse en todos los casos.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original del ganador.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria, con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

