Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Venezuela libera a 344 presos políticos bajo medidas restrictivas, según Foro Penal

Venezuela libera a 344 presos políticos bajo medidas restrictivas, según Foro Penal

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad, las identidades ni las condiciones de esta medida.

ONG denuncia "aislamiento y condiciones inhumanas" de 58 presos políticos en la cárcel Tocorón de Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

