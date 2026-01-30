En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Advierten que amnistía no puede entenderse como perdón del Estado por presos políticos en Venezuela

Advierten que amnistía no puede entenderse como perdón del Estado por presos políticos en Venezuela

Así lo señaló Óscar Murillo, director de Provea, durante una entrevista en Recap Blu, en la que analizó el alcance político y social de la medida anunciada por el régimen venezolano.

venezuela (1).jpg
El anuncio de una eventual Ley de Amnistía en Venezuela volvió a poner en el centro del debate la situación de los presos políticos y el estado de los derechos humanos en el país.
Foto: EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad