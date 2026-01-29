American Airlines anuncia su regreso a Venezuela: rutas y condiciones del servicio

American Airlines confirmó este jueves su intención de retomar los vuelos directos hacia Venezuela, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense en dar el paso tras el anuncio de reapertura del espacio aéreo por parte de la Casa Blanca. La compañía, que fuera el principal operador norteamericano en el país hasta su salida en 2019, proyecta restablecer un servicio diario para conectar nuevamente a las familias, impulsar los viajes de negocios y facilitar el traslado de ayuda humanitaria bajo el nuevo panorama político tras la salida de Nicolás Maduro.

Aunque los itinerarios específicos se detallarán en los próximos meses, los planes iniciales de American Airlines apuntan a recuperar su presencia histórica en los principales terminales venezolanos. Antes de la suspensión de operaciones hace casi siete años, la aerolínea operaba dos frecuencias diarias desde Miami (MIA) hacia Caracas y una conexión diaria hacia Maracaibo, sumando una oferta aproximada de 6.000 asientos semanales.

"Estamos listos para renovar esta increíble relación de más de 30 años", afirmó Nat Pieper, director comercial de la aerolínea. El directivo enfatizó que el reinicio de las operaciones aéreas permitirá a los clientes no solo reunirse con sus familias, sino también reabrir canales de comercio directo con los Estados Unidos, aprovechando la infraestructura de American en su centro de conexiones en el sur de Florida.

American Airlines / Imagen de referencia / Foto: AFP

¿Cuándo regresará American Airlines a Venezuela?

El regreso de la aerolínea no será inmediato y está sujeto a condiciones estrictas de cumplimiento normativo. Según el comunicado oficial de la empresa desde su sede en Fort Worth, Texas, el cronograma de vuelos depende de:

