Chance Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy domingo 15 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores en Colombia. A diferencia de otros sorteos de chance tradicionales, este juego incorpora una mecánica particular: combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que le añade un elemento adicional al momento de apostar.



Resultado oficial Super Astro Luna – 15 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el 15 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue el siguiente: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo. Para participar en el sorteo, el jugador debe seleccionar dos elementos principales al momento de realizar la apuesta.

El primero es un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999. El segundo es un signo del zodiaco, el cual debe escogerse entre las doce opciones disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El premio mayor se obtiene cuando el número elegido coincide exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para recibir el pago máximo.

Esta combinación de número y signo convierte al Super Astro Luna en una alternativa distinta dentro de los juegos de suerte y azar que se ofrecen en Colombia.



Modalidad “Todos los Signos”

El Super Astro Luna también cuenta con una opción adicional llamada “Todos los Signos”, diseñada para quienes desean ampliar sus probabilidades de coincidencia en el sorteo.



Con esta modalidad, el jugador puede apostar un mismo número asociado a los doce signos del zodiaco. Para activarla, basta con solicitar esta opción al momento de realizar la apuesta.

De esta manera, el número seleccionado queda vinculado a todos los signos, lo que incrementa las posibilidades de acertar en el resultado final.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, permitiendo que el participante pruebe diferentes combinaciones dentro de un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días de la semana, aunque el horario puede variar dependiendo del día:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados para que los jugadores puedan consultar rápidamente si su apuesta fue ganadora.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

Otra de las características de este juego es que permite realizar apuestas con diferentes montos, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.

Publicidad

Los valores establecidos para apostar son:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

De esta forma, cada jugador puede decidir cuánto dinero invertir según su estrategia o la combinación de número y signo que desee jugar.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales avaladas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para apostar por internet, generalmente se deben seguir algunos pasos básicos:



Registrarse en un operador autorizado. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Elegir el número y el signo zodiacal. Confirmar la jugada.

Este sistema permite que los jugadores participen en el sorteo desde cualquier lugar con acceso a internet.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Las personas que resulten ganadoras en el Super Astro Luna deben presentar algunos documentos para poder reclamar el premio correspondiente.

Entre los requisitos básicos se encuentran:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original y fotocopia

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales según el monto expresado en UVT:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Igual o superior a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente, expedida máximo 30 días antes del reclamo.

Publicidad

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son algunos de los resultados recientes del Super Astro Luna:

