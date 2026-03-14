Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. A diferencia de otros sorteos de chance, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que le da una dinámica particular que despierta el interés de miles de jugadores.



Resultado oficial Super Astro Luna – 14 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el 14 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue el siguiente: 3703 - Sagitario.



Número ganador: 3703

Dos últimas cifras: 03

Tres últimas cifras: 703

Signo zodiacal: Sagitario

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo. Para realizar una apuesta, el jugador debe seleccionar dos elementos principales:



Un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999.

Un signo del zodiaco, entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El premio mayor se obtiene cuando el número elegido coincide exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para obtener el pago máximo.

Esta combinación de número y signo convierte al Super Astro en una alternativa distinta dentro del portafolio de juegos de suerte y azar disponibles en el país.



Modalidad “Todos los Signos”

El Super Astro Luna también ofrece una modalidad conocida como “Todos los Signos”, una opción pensada para quienes desean aumentar sus probabilidades de coincidencia.

Con esta alternativa, el jugador puede apostar un mismo número asociado a los doce signos del zodiaco. Para activarla, basta con solicitarla al momento de realizar la apuesta.



De esta manera, el número elegido queda vinculado a todos los signos, lo que amplía las posibilidades de acertar en el resultado del sorteo.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que permite probar diferentes combinaciones dentro de un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días de la semana, aunque el horario cambia dependiendo del día:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados para que los jugadores puedan verificar sus apuestas.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El Super Astro Luna permite realizar apuestas con distintos valores, lo que facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos.

Los montos establecidos son:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Cada participante puede decidir cuánto desea apostar según su estrategia o el número y signo que elija para el sorteo.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

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Para apostar en línea, generalmente se deben seguir estos pasos:



Registrarse en un operador autorizado. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Elegir el número y el signo zodiacal. Confirmar la jugada.

Este sistema permite a los jugadores participar en el sorteo desde cualquier lugar con acceso a internet.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Los ganadores del Super Astro Luna deben presentar algunos documentos para reclamar el premio correspondiente.

Requisitos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original y fotocopia

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto en UVT:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Igual o superior a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente, expedida máximo 30 días antes del reclamo.

Estos requisitos permiten validar la identidad del ganador y asegurar la correcta entrega del premio.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son algunos de los resultados recientes del Super Astro Luna:

