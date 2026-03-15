En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaportes
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba

Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba

Salieron a la luz registros fotográficos clave dentro de la investigación, en los que se evidencian algunos de los elementos encontrados por las autoridades en la vivienda en Suba y cómo quedó la escena del crimen tras el ataque.

Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba
Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad