Detalle de declaración de exyerno de adultos mayores asesinados en su casa en Suba: vivía con ellos

El asesinato de dos adultos mayores en el barrio Aures, en la localidad de Suba, mantiene consternada a la comunidad mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, una pareja que llevaba cerca de 30 años viviendo en el sector. Ambos fueron hallados sin vida al interior de su vivienda tras un ataque con arma blanca, un hecho que ha causado indignación entre vecinos y familiares.

Hablan vecinos de adultos mayores asesinados en su vivienda en Suba: "Nadie se dio cuenta" Foto: Noticias Caracol

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Anzola padecía una enfermedad terminal y fue encontrado en el piso de la habitación, junto a su bastón. Su esposa, en cambio, fue hallada oculta debajo de una cama y envuelta en una cobija.

Las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos y el estado de la vivienda —con habitaciones desordenadas y pertenencias revueltas— son ahora parte de las evidencias analizadas por los investigadores.



Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: “Una cámara y mi expareja” Foto: Noticias Caracol

Según el relato de la hija de las víctimas, al que tuvo acceso Caracol Televisión, su expareja vivía en la misma casa, donde su madre le alquilaba una habitación por 250.000 pesos mensuales tras la ruptura de la relación en 2024 y tenía antecedentes de denuncias por presunta violencia intrafamiliar.

Además, cámaras de seguridad de la casa registraron a un hombre que habría salido del lugar con el rostro cubierto y portando una cachucha perteneciente a Anzola.

Pareja de adultos mayores fue asesinada al interior de su casa en Bogotá: estas son las pistas clave

Publicidad

Caracol también tuvo acceso a la declaración juramentada de la expareja de la mujer, quien dijo que, aunque vivía en el lugar, en el momento del crimen no se encontraba allí.

La hija de la pareja también relató el momento en que llegó a la vivienda junto a la Policía y se encontró con la escena. “Abrimos y entraron los policías. Fuimos directo al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba”, contó.

Entre tanto, vecinos del sector recuerdan a la pareja como personas tranquilas y trabajadoras, lo que ha incrementado el impacto del crimen en el barrio. María Antonia Muñiz, residente de la zona, expresó a Noticias Caracol el rechazo de la comunidad frente a lo ocurrido: “Me parece que la persona o las personas que hicieron eso no tienen corazón, no tienen sentimientos, porque una persona indefensa ¿qué daño le puede hacer a uno?”.