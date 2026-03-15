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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Detalle de declaración de exyerno de adultos mayores asesinados en su casa en Suba: vivía con ellos

Detalle de declaración de exyerno de adultos mayores asesinados en su casa en Suba: vivía con ellos

El hombre fue encontrado en el piso de la habitación de su casa en Suba, junto a su bastón. Su esposa, en cambio, fue hallada oculta debajo de una cama y envuelta en una cobija.

Esta fue la declaración de exyerno de adultos mayores asesinados en su casa en Suba: vivía con ellos
Esta fue la declaración de exyerno de adultos mayores asesinados en su casa en Suba: vivía con ellos
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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