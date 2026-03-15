Hablan vecinos de adultos mayores asesinados en su vivienda en Suba: "Nadie se dio cuenta"

Sigue la conmoción en la capital por el crimen en Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá, que dejó dos adultos mayores muertos tras un ataque a puñaladas. Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66 años.

La pareja, según reveló Noticias Caracol, llevaba viviendo en este barrio cerca de 30 años. En entrevista con Caracol, María Antonia Muñiz, vecina de las víctimas, reveló detalles de cómo era la pareja.

Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: “Una cámara y mi expareja” Foto: Noticias Caracol

“Me parece terrible porque una persona enferma, que tenía una enfermedad terminal, el señor, y la señora pues tenía 66 años, hacerle eso… terrible. Me parece que la persona o las personas que hicieron eso no tienen corazón, no tienen sentimientos, porque una persona indefensa ¿qué daño le puede hacer a uno?”, dijo, afirmando además que “nadie se dio cuenta”.

Según las declaraciones oficiales de la familia a las que tuvo acceso Noticias Caracol, en la vivienda vivían los adultos mayores, el yerno de la pareja y su nieta de 7 años.



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Según la hija de la pareja, “también vivía mi expareja sentimental y padre de mis dos hijos. Yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024. Él me pegaba, me agredía físicamente, verbal y psicológicamente, y por eso lo demandé por violencia intrafamiliar".

"Él es pintor de apartamentos y casas, pero ahora mismo estaba sin empleo. Vivía en la casa de mis padres desde noviembre del año pasado; mi mamá le arrendó una pieza por 250.000 pesos mensuales”, aseguró.

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Los cuartos quedaron completamente desordenados. El señor fue hallado cerca de su bastón y la mujer fue encontrada envuelta en una cobija debajo de la cama.

Gloria Tovar, otra de las vecinas, dijo al mismo medio que “era una pareja muy trabajadora. Incluso tenían unos saltarines. Sí, era una pareja bien; uno siempre los veía para allá y para acá. De todas maneras, se me hace raro y extraño. A uno le da dolor ver eso, porque es que uno no sé cómo la gente hace eso, no sé qué corazón. No más con pensar eso, le da a uno mucha tristeza”.