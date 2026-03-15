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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hablan vecinos de adultos mayores asesinados en su vivienda en Suba: "Nadie se dio cuenta"

Hablan vecinos de adultos mayores asesinados en su vivienda en Suba: "Nadie se dio cuenta"

Los cuartos quedaron completamente desordenados. El señor fue hallado cerca de su bastón y la mujer fue encontrada envuelta en una cobija debajo de la cama, en su casa en Suba.

Hablan vecinos de adultos mayores asesinados en su vivienda en Suba: "Nadie se dio cuenta"
Hablan vecinos de adultos mayores asesinados en su vivienda en Suba: "Nadie se dio cuenta"
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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