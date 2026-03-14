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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: una cámara y su expareja

Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: una cámara y su expareja

Según relató la mujer, en la vivienda convivían varias personas, entre ellas su expareja sentimental, con quien había mantenido una relación por dos décadas.

Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: “Una cámara y mi expareja”
Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: “Una cámara y mi expareja”
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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