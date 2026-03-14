Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: una cámara y su expareja

El asesinato de Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, en su vivienda del barrio Aures, en la localidad de Suba, continúa generando conmoción en Bogotá.

Mientras el CTI de la Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer lo ocurrido, el testimonio de la hija de la pareja se convirtió en una de las piezas centrales del caso, pues entregó detalles sobre quiénes habitaban la casa y el contexto familiar previo al crimen.

Según el relato de la mujer, al que tuvo acceso Noticias Caracol, en la vivienda convivían varias personas, entre ellas su expareja sentimental, con quien había mantenido una relación por dos décadas.

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“Vivían ellos dos, mi papá y mi mamá, con una hija mía menor de edad de 7 años. También vivía mi expareja sentimental y padre de mis dos hijos. Yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024. Él me pegaba, me agredía físicamente, verbal y psicológicamente, y por eso lo demandé por violencia intrafamiliar. Él es pintor de apartamentos y casas, pero ahora mismo estaba sin empleo. Vivía en la casa de mis padres desde noviembre del año pasado; mi mamá le arrendó una pieza por 250.000 pesos mensuales”, aseguró.



La mujer también reveló cómo comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría en la vivienda, luego de que un familiar revisara una cámara de seguridad instalada en la entrada del inmueble.

“Me llamó mi cuñado y me dijo que estaba viendo desde su celular una cámara que estaba instalada en la entrada de la casa. Había visto a alguien saliendo de la casa de mis papás, un hombre que llevaba una cachucha puesta, que era de mi papá, y que con un trapo o algo se estaba tapando la cara. Todo eso se le hacía muy raro”, afirmó la mujer.

Estas imágenes, junto con otros elementos encontrados dentro de la casa, ahora hacen parte del material que analizan los investigadores para identificar al responsable del doble homicidio.