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Pareja de adultos mayores fue asesinada al interior de su casa en Bogotá: estas son las pistas clave

En la vivienda también residían la nieta de la pareja, una niña de 7 años, y el exyerno de los adultos mayores, a quien le habían arrendado una habitación.

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