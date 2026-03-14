Pareja de adultos mayores fue asesinada al interior de su casa en Bogotá: estas son las pistas clave

Dos adultos mayores fueron hallados sin vida en el barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá, este sábado 14 de marzo de 2026. El caso, que es investigado por las autoridades, dejó al descubierto varios detalles clave conocidos por Caracol Televisión sobre lo ocurrido al interior de la vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66. La pareja de esposos llevaba cerca de 30 años viviendo en esa casa.

Masacre, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

Según la información conocida, ambos fueron asesinados con arma blanca. La mujer fue encontrada en una de las habitaciones, debajo de la cama y envuelta en una cobija, mientras que el hombre, quien padecía cáncer terminal, fue hallado en otro cuarto, tendido en el suelo junto a su bastón.

Caracol Televisión reveló que en la vivienda también residían la nieta de la pareja, una niña de 7 años, y el exyerno de los adultos mayores, a quien le habían arrendado una habitación. Sobre este último, la hija de las víctimas entregó un testimonio clave para la investigación.



“En 2024 la relación se acabó. Yo lo denuncié por violencia intrafamiliar”, afirmó la mujer, quien pidió proteger su identidad. Según relató, el hombre —padre de sus dos hijos y quien trabajaba como pintor de apartamentos y casas— se encontraba sin empleo y desde noviembre del año pasado vivía en la casa de sus padres. “Mi mamá le arrendó una habitación por 250.000 pesos”, explicó.

Adulto mayor. AFP.

Las sospechas surgieron cuando un familiar revisó las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. “Mi cuñado vio desde su celular a alguien saliendo de la casa. Era un hombre, llevaba una cachucha de mi papá y se estaba tapando la cara con un trapo”, relató la hija de la pareja.

La mujer también narró cómo fue el momento en que descubrieron la escena. “Abrimos y entraron los policías. Fuimos directo al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba”, contó.

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Según su relato, dentro de la habitación todo estaba desordenado. “La ropa estaba revolcada, también las cobijas de las camas. Entonces los policías nos dijeron que saliéramos y ellos se quedaron en el cuarto de mis papás”, agregó.

Vecinos del sector aseguraron que la pareja era muy querida en el barrio. Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación y analizan el material de las cámaras instaladas en la vivienda. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este doble homicidio.