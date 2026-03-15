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Blu Radio  / Mundo  / Trump avisa a la OTAN de "un futuro muy malo" si los aliados no ayudan a EE. UU. en Irán

Trump avisa a la OTAN de "un futuro muy malo" si los aliados no ayudan a EE. UU. en Irán

Trump pidió este sábado a algunos países su colaboración enviando "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro".

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