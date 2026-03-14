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Blu Radio  / Nación  / Gobierno responde a procesos judiciales por el nuevo modelo de pasaportes en Colombia

Gobierno responde a procesos judiciales por el nuevo modelo de pasaportes en Colombia

Dos procesos judiciales rodean el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, pero la Cancillería insiste en que el proyecto sigue en marcha y que el proceso de transición iniciará el primero de abril, como está previsto.

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