Gobierno responde a procesos judiciales por el nuevo modelo de pasaportes en Colombia

La Cancillería se pronunció frente a los procesos judiciales relacionados con la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia y aseguró que, pese a los cuestionamientos y acciones legales en curso, el proyecto avanza con normalidad y sin decisiones judiciales en contra del Estado.

En un comunicado, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que actualmente está vinculado como demandado en dos procesos judiciales: uno promovido por la Procuraduría General de la Nación y otro correspondiente a una acción popular presentada por el ciudadano Nicolás Dupont.

Sin embargo, la Cancillería aclaró que ambos casos se encuentran apenas en etapas iniciales y que no existe ninguna sentencia desfavorable contra el nuevo modelo de pasaportes ni contra las entidades responsables de su producción.

El primer caso se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según explicó la Cancillería, el Fondo Rotatorio interpuso un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda al considerar que las controversias derivadas del contrato deberían resolverse ante un tribunal de arbitramento internacional, conforme a la cláusula compromisoria establecida en el acuerdo.



Además, la entidad argumentó que debía agotarse previamente un proceso de conciliación prejudicial, en cumplimiento de la reforma introducida por la Ley 2220 de 2022, que establece este requisito para conflictos entre entidades públicas.

No obstante, el despacho del magistrado José Elver Muñoz Barrera resolvió el recurso el pasado 9 de marzo y determinó que no era necesaria dicha conciliación en esta etapa. También señaló que la discusión sobre la cláusula compromisoria deberá analizarse más adelante dentro del proceso. La Cancillería indicó que continuará atendiendo el trámite judicial y que en las próximas semanas presentará la contestación formal de la demanda.

El segundo proceso corresponde a una acción popular que se tramita en la Sección Primera del mismo tribunal. En este caso, la demanda fue admitida en enero por el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Finzón.

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El Fondo Rotatorio manifestó su desacuerdo con la admisión de la acción, al considerar que la demanda no cumplía con los requisitos legales. Tras agotar recursos ante el tribunal, la entidad presentó una tutela ante el Consejo de Estado argumentando una presunta vulneración al derecho al debido proceso.

En su pronunciamiento, la Cancillería insistió en que se ha generado desinformación al equiparar la admisión de demandas con fallos judiciales en contra del proyecto.

Según la entidad, el nuevo modelo de pasaportes representa un avance para el Estado colombiano, pues busca fortalecer la soberanía de los datos y modernizar el sistema de identificación bajo estándares internacionales.

