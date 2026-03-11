En vivo
Tribunal mantiene demanda de Procuraduría que busca anular convenio para pasaportes

La determinación del tribunal se produjo luego de estudiar los argumentos presentados por la Cancillería y la Imprenta Nacional, entidades que habían solicitado que la demanda no fuera estudiada en dicha instancia.

Pasaporte colombiano
Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente
Foto: Cancillería
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

