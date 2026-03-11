Tribunal mantiene demanda de Procuraduría que busca anular convenio para pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la admisión de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación en 2025, mediante la cual el Ministerio Público solicitó la nulidad del convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes colombianos. Con esta decisión, el proceso judicial que busca evaluar la legalidad del acuerdo podrá continuar su curso.

La determinación del tribunal se produjo luego de estudiar los argumentos presentados por la Cancillería y la Imprenta Nacional, entidades que habían solicitado que la demanda fuera rechazada. Sin embargo, la corporación judicial negó esos planteamientos, lo que permitió mantener vigente el trámite de la acción interpuesta por la Procuraduría.

Procuraduría General. Foto: Procuraduría General.

En la providencia, el tribunal fue enfático en señalar que la Procuraduría sí tiene legitimidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa con el propósito de solicitar la nulidad del convenio. En el documento se indica que “la Procuraduría General de la Nación está legitimada para instaurar la acción contractual dirigida a obtener la declaración de nulidad absoluta del contrato”, lo que ratifica la validez de la actuación presentada por el Ministerio Público.

Uno de los principales argumentos expuestos por la Cancillería durante el proceso era que la Procuraduría no había cumplido con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial antes de presentar la demanda. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca descartó ese planteamiento y explicó que, en este caso, dicha exigencia no es aplicable.



Cancillería e Imprenta firmaron convenio de nuevo modelo de pasaportes; iría hasta 2034 Foto: Consulado de Colombia

De acuerdo con la decisión judicial, la Procuraduría puede acudir directamente a la acción contractual debido a la naturaleza de su función institucional y a la defensa del interés público.

Asimismo, la providencia precisa que la entidad no está obligada a agotar la conciliación extrajudicial como paso previo para demandar, dado el carácter de su actuación. El tribunal explicó que “no es un sujeto frente al cual resulte exigible el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial previo a demandar, porque la protección del interés público (…) no puede quedar sujeta al ámbito de la autorregulación de los intereses privados”.

Con esta decisión, la acción judicial presentada por la Procuraduría continúa su trámite, lo que permitirá que la jurisdicción administrativa estudie de fondo la legalidad del convenio firmado para la producción de pasaportes colombianos.