En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
JEP
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Denuncian ante Procuraduría que Cancillería no tendría sistema de costos para tarifa de pasaportes

Denuncian ante Procuraduría que Cancillería no tendría sistema de costos para tarifa de pasaportes

La queja se sustenta en una respuesta oficial a un derecho de petición en la que la Cancillería reconoció que no cuenta con dicho sistema de costos para tarifa de pasaportes.

Pasaporte colombiano
Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente
Foto: Cancillería
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad