Cancilleria garantizará acompañamiento de periodista Fredy Calvache en Suiza

En entrevista con Noticias Caracol, la canciller Rosa Villavicencio reveló que la Cancillería permitirá que los familiares del periodista Fredy Calvache puedan viajar a Suiza para acompañarlo, pues no puede ser trasladado a Colombia por recomendación médica.

“La misión consular y diplomática en Suiza desde que se conoció la situación de este periodista asilado en ese país se le ha acompañado. Los médicos aconsejan que no se puede trasladar porque aceleraría su muerte. Está en una situación de paliativos. Estamos en el proceso de garantizar que la familia pueda ir para estar con él en sus últimos días”.

Calvache fue reportero en el Cauca durante cerca de 25 años y fue diagnosticado con cáncer terminal de estómago.

Desde Zúrich (Suiza), donde permanece bajo cuidados paliativos, el periodista compartió un video dirigido al presidente Gustavo Petro. En él, Calvache solicita apoyo para conseguir un vuelo medicalizado que le permita reencontrarse con su familia.

“Las noticias no son alentadoras. Los médicos prácticamente han descartado cualquier tratamiento contra el cáncer (…) ya no hay esperanzas de una curación”, expresó en su mensaje.