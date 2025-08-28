Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Tiroteo Minneapolis
Secuestro de militares

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cancilleria garantizará acompañamiento de periodista Fredy Calvache en Suiza

Cancilleria garantizará acompañamiento de periodista Fredy Calvache en Suiza

Calvache fue reportero en el Cauca durante cerca de 25 años y fue diagnosticado con cáncer terminal de estómago.

Periodista Fredy Calvache
Periodista Fredy Calvache.
Foto: Ig @frecabu8
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: agosto 28, 2025 01:42 p. m.

En entrevista con Noticias Caracol, la canciller Rosa Villavicencio reveló que la Cancillería permitirá que los familiares del periodista Fredy Calvache puedan viajar a Suiza para acompañarlo, pues no puede ser trasladado a Colombia por recomendación médica.

“La misión consular y diplomática en Suiza desde que se conoció la situación de este periodista asilado en ese país se le ha acompañado. Los médicos aconsejan que no se puede trasladar porque aceleraría su muerte. Está en una situación de paliativos. Estamos en el proceso de garantizar que la familia pueda ir para estar con él en sus últimos días”.

Calvache fue reportero en el Cauca durante cerca de 25 años y fue diagnosticado con cáncer terminal de estómago.

Desde Zúrich (Suiza), donde permanece bajo cuidados paliativos, el periodista compartió un video dirigido al presidente Gustavo Petro. En él, Calvache solicita apoyo para conseguir un vuelo medicalizado que le permita reencontrarse con su familia.

“Las noticias no son alentadoras. Los médicos prácticamente han descartado cualquier tratamiento contra el cáncer (…) ya no hay esperanzas de una curación”, expresó en su mensaje.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cáncer

Periodismo