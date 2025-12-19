Capturas de Bonilla y Velasco: Recap - programa completo del 19 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 19 de diciembre:
- Legalizaron las capturas de los exministros del Gobierno Petro Bonilla y Velasco por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
- El coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia de 20 años de prisión impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que el oficial es inocente de los crímenes por los que fue condenado.
- A Bogotá fueron trasladados cuatro de los soldados que resultaron heridos en el ataque a la base militar en zona rural de Aguachica, Cesar.
- El Gobierno nacional evalúa aumentar el gravamen a los movimientos financieros de 4 a 5 x 1.000,
- Un incendio de grandes proporciones se registró en una fábrica de pinturas ubicada en la Unidad Industrial Sierra Morena, sobre la carrera 50, en el municipio de La Estrella, Antioquia.