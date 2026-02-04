Lluvias complican llegada de ayudas humanitarias para damnificados del Urabá antioqueño

Cinco días completa la subregión de Urabá antioqueño con graves afectaciones debido a las fuertes lluvias que han azotado sin clemencia a 10 municipios que hoy la pasan muy mal por los daños que los tiene, incluso, sin una casa a donde regresar cuando finalice la atención a las emergencias que dejan un muerto y tres desaparecidos.

Uno de los municipios más golpeados es Necoclí en donde hay afectaciones por donde se mire. Idalia Ramos, afectada de la vereda Ecuador, relató que perdió enseres, cultivos y demás cosas, por lo que pidió una intervención urgente del Gobierno nacional.

"Necesitamos apoyo del gobierno nacional, de la alcaldía municipal, de todas partes que nos colaboren. La vivienda está en el agua, los cultivos están en el agua. Nosotros somos campesinos, necesitamos que nos colaboren. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que los cultivos están bajo el agua. Lo que es plátano, cacao, maracuyá, todo está inundado", expuso.

Y uno de los puntos más críticos está en la vía Necoclí - San de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba, y en donde un puente colapsó y tiene a toda la población entre la espada y la pared. Nicolás Ramos, insistió que no tiene cómo sacar sus cosechas antes de que se pierdan por completo.



"El 90 por ciento de las viviendas están bajo el agua. Que hagan presencia en el territorio, porque la verdad es que nosotros, como campesinos que vivimos es de la agricultura, en estos momentos estamos directamente con las manos atadas, no tenemos nada. Lo poquito que a veces las cosechas nos dan, se nos pierden, porque no tenemos vía para donde evacuarlas, para donde sacarlas", opinó.

Tan graves son los daños en la infraestructura vial de carácter nacional que, incluso, hay personas como Juan Ramírez que no saben cómo están sus cosas debido a que no ha podido ingresar a su terrenos debido a las fuertes lluvias que no dejan de azotar al Urabá antioqueño.

"Vengo desde acá, de Necoclí, mi parcela, y vea que no he podido pasar. El motivo de de de esta lluvia, tengo mi cultivo de aquel lado, cacao. Se me ha llevado un cultivo de de coco, que me dijeron, pues, los vecinos de allá, y al al momento no he podido ir para allá porque el puente está caído", aseguró.

A pesar de que el foco de las autoridades está en Necoclí el 90 % del Urabá antioqueño está damnificado y es el caso de Arboletes en donde zonas costeras están gravemente afectadas como relató en medio de la tristeza César Vellojín.

"Nosotros estamos aquí entre el río y el mar, así que imagínese el riesgo. Y en la zona ribereña también hay una una represa bastante grande, un acueducto, que nos reportaron que también está erosionando. Los animales también ya se están enfermando. Es muy triste todo esto, a veces como que se nos van las palabras", indicó.

Tan complicada es situación climática en el departamento de Antioquia que hasta la Gobernación confirmó que las ayudas humanitarias están atrasadas por el transporte aéreo ha sido imposible y tras la caída del puente en la vía Necoclí - San Juan de Urabá, los kits tuvieron que ser transportados por la ruta de Caucasia, aumentando considerablemente la llegada de las ayudas.

Pero no es el único punto crítico del departamento, también en el municipio de Urrao se tuvo que declarar la calamidad pública debido a las emergencias que dejaron veredas incomunicadas, daños en colegios, afectaciones al servicio de energía y pérdida de cultivo como indicó José Restrepo.

"Que afectó cerca de 60 familias. Además que el dueño del predio tuvo una afectación de prácticamente el 40-50% de la tierra. La gente hoy debe platicar en los bancos y hay preocupación también en el sector por el tema de la afectación de las cosechas", indicó.

Por ahora y teniendo en cuenta que esto solo es el inicio de las fuertes lluvias que van a caer sobre el departamento, avanza la búsqueda de los tres desaparecidos, mientras que se le recomienda a las comunidades estar atentos a crecientes súbitas o movimientos en masa que serán frecuentes en la región durante las próximas semanas.