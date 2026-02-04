En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Lluvias complican llegada de ayudas humanitarias para damnificados del Urabá antioqueño

Lluvias complican llegada de ayudas humanitarias para damnificados del Urabá antioqueño

Hay personas desaparecidas, miles de familias damnificadas, menores de edad sin poder ir a sus colegios, vías destrozadas y cultivos con pérdida total.

