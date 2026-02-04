Monitorean ríos y zonas de riesgo en Bucaramanga por aumento de lluvias

Ante el aumento de las lluvias en Bucaramanga, la Alcaldía mantiene una vigilancia especial sobre los ríos Oro, Suratá y Río Frío, así como en sectores catalogados como de alto riesgo, entre ellos la escarpa occidental, con el fin de prevenir emergencias y proteger a la comunidad.

Los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) que advierten sobre un posible incremento de las lluvias en las próximas semanas, por ello desde la administración local se activó un monitoreo preventivo para reducir el riesgo de emergencias en la ciudad.

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Augusto Rodríguez León, explicó que se mantienen activos todos los protocolos de monitoreo con el fin de anticipar posibles situaciones que puedan poner en peligro a la comunidad.

“La unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Bucaramanga hace un llamado a la ciudadanía para que se tomen todas las medidas de precaución necesarias, con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos”, señaló el funcionario.



Rodríguez León indicó además que desde la dependencia se realizan de manera permanente los seguimientos establecidos para advertir oportunamente cualquier escenario de riesgo derivado del aumento de las lluvias.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, se mantiene atento a la evolución de las condiciones climáticas y reiteró la importancia de fortalecer la prevención como principal herramienta para evitar emergencias.

Las intensas lluvias registradas durante las últimas 24 horas en el departamento de Santander han provocado el aumento en los caudales de varios ríos, así como emergencias viales por deslizamientos de tierra, sin que hasta el momento se reporten afectaciones a vidas humanas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de gestión del riesgo, se presentaron crecientes súbitas en el río Fonce, a la altura de los municipios de Charalá y San Gil, y en el río Suárez, en jurisdicción de Puente Nacional, Barbosa y San Benito. Estas situaciones son monitoreadas de manera permanente por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro.

En la provincia de García Rovira, las lluvias generaron un fenómeno de remoción en masa en la vía secundaria que comunica a los municipios de San Miguel y Capitanejo.