Neblina y lluvias provocan cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto Palonegro

Las condiciones meteorológicas adversas registradas en la madrugada y primeras horas de este martes han provocado cancelaciones y retrasos en la operación aérea del aeropuerto internacional Palonegro de Lebrija, que sirve a Bucaramanga.

De acuerdo con información conocida en la terminal aérea, a las 6:08 de la mañana fue cancelado un vuelo procedente de Bogotá de la aerolínea Latam Airlines, debido a la densa neblina y las lluvias que redujeron la visibilidad en la pista. Minutos más tarde, a las 6:50 a. m., también fue cancelado un vuelo de Avianca que tenía previsto aterrizar en el aeropuerto santandereano.

Además, otros dos vuelos permanecen retrasados y se encuentran a la espera de que mejoren las condiciones climáticas para poder realizar la maniobra de aterrizaje de manera segura.

Las autoridades aeroportuarias indicaron que la operación aérea se reanudará de forma gradual, una vez se cuente con condiciones de visibilidad y seguridad adecuadas, e hicieron un llamado a los pasajeros para que se informen directamente con sus aerolíneas sobre el estado de sus itinerarios.

