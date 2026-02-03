En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Neblina y lluvias provocan cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto Palonegro

Neblina y lluvias provocan cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto Palonegro

Las autoridades aeroportuarias indicaron que la operación aérea se reanudará de forma gradual, una vez se cuente con condiciones de visibilidad y seguridad adecuadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad