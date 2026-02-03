Cantante revela última petición que hizo Yeison Jiménez a Dios minutos antes de morir: "Acuérdate"

El estadio El Campín de Bogotá fue escenario este sábado 31 de enero de un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, cantante de música popular que en 2025 se convirtió en el primer artista de este género en llenar este escenario deportivo.

Más de 30.000 personas, vestidas en su mayoría con camisas blancas, asistieron al evento convocado para exaltar su legado artístico tras su fallecimiento el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, donde también perdieron la vida: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

El concierto, denominado ‘Mi promesa Tour 2: La revancha’, estaba previsto inicialmente para marzo, pero fue adelantado por los organizadores como tributo al intérprete caldense. La jornada inició hacia las 4:00 de la tarde y se desarrolló a partir del montaje que el propio Jiménez dejó preparado antes de su muerte, el cual fue ejecutado por su banda original.

Al escenario subieron artistas como Andy Rivera, Natalia Jiménez, Luis Alfonso y Nelson Velásquez, quienes interpretaron algunos de los temas más representativos de los 15 años de trayectoria del cantante, conocido como ‘El Aventurero’. También participaron Jhon Alex Castaño, Pasabordo y Álex Campos, entre otros.



Uno de los momentos centrales del homenaje estuvo a cargo del cantante Álex Campos, quien dio un mensaje de reflexión y realizó una oración en memoria de Jiménez, su familia y su equipo de trabajo. En las zonas VIP se encontraban Sonia Restrepo, viuda del artista, así como su madre y su hermana, quienes fueron aplaudidas por los asistentes.

En su mensaje, el cantante de música cristiana expresó su convicción sobre el destino espiritual del artista. “Estoy seguro de que Yeison está en los brazos de Jesús, en los brazos del Padre. Estoy tan seguro de que se encontró con ese Salvador que un día lo llevó a cantar y a levantar su voz”, dijo Alex.

"Mientras ese avión iba en pique, Yeison pronunció esas palabras. 'Acuérdate de mí cuando estés en tu reino'. Estoy seguro que en ese instante de amor, de misericordia y de perdón, la voz de Jesús en medio de ese avión fue 'Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso'", indicó el intérprete de 'Al Taller del Maestro', referenciando al hombre que, en medio de la crucifixión de Jesús, pidió misericordia.

Campos cerró su intervención con una oración: “Él ya está en tus brazos, ya llegó a la meta, pero nosotros seguimos aquí. Te pido que bendigas a su esposa, a sus hijos y a sus padres, y que los llenes de esa paz que solo proviene de ti”.