Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Blu Radio  / Alex Campos

Alex Campos

    Cantante revela última petición que hizo Yeison Jiménez a Dios minutos antes de morir: "Acuérdate"
    Foto: AFP / redes scoiales
    Sociedad

    Cantante revela última petición que hizo Yeison Jiménez a Dios minutos antes de morir: "Acuérdate"

    Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, donde también perdieron la vida Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

    Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez
    Foto: Instagram
    Sociedad

    Alex Campos habla de cómo fueron los últimos minutos de vida de Yeison Jiménez: "En brazos de Jesús"

    Uno de los discursos más emotivos de la noche estuvo a cargo del cantante de música cristiana Alex Campos, quien se refirió a los últimos momentos de vida de Yeison Jiménez.

    Iglesia Cristiana. Foto: Iglesia el Lugar de Su Presencia
    Sociedad

    Creemos que nuestra música sanará la tierra: banda cristiana ‘Su presencia’

    La banda musical cristiana de la iglesia ‘El lugar de su presencia’ presentó en Mesa BLU su nuevo disco ‘Vive en mí’, producido por Alex Campos, reconocido cantante y compositor ganador de tres Premios Grammy Latinos.

