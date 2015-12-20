Blu Radio Alex Campos
Cantante revela última petición que hizo Yeison Jiménez a Dios minutos antes de morir: "Acuérdate"
Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, donde también perdieron la vida Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.
Alex Campos habla de cómo fueron los últimos minutos de vida de Yeison Jiménez: "En brazos de Jesús"
Uno de los discursos más emotivos de la noche estuvo a cargo del cantante de música cristiana Alex Campos, quien se refirió a los últimos momentos de vida de Yeison Jiménez.
Creemos que nuestra música sanará la tierra: banda cristiana ‘Su presencia’
La banda musical cristiana de la iglesia ‘El lugar de su presencia’ presentó en Mesa BLU su nuevo disco ‘Vive en mí’, producido por Alex Campos, reconocido cantante y compositor ganador de tres Premios Grammy Latinos.